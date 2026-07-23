El acuerdo con la fiscalía se anticipaba desde mayo, cuando el abogado defensor Walter Reynoso había indicado que su cliente no quería “someter a las familias a un juicio y exponerlas a revivir esta terrible tragedia”

Yusiel Lopez Insua, el capitán del remolcador involucrado en el accidente fatal que provocó la muerte de Mila Yankelevich y otras dos niñas, se declaró culpable luego de alcanzar un acuerdo con la fiscalía que investigaba el caso que ocurrió en julio del 2025. Hace unas horas se conocieron los detalles del consenso que aceptó firmar con la Justicia de Estados Unidos para evitar un juicio.

Según informó Miami Herald, Lopez Insua, de 47 años, se presentó ante el tribunal federal y se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia marítima. El entendimiento con la acusación le permitió pasar de un castigo máximo de 10 años a un cumplimiento de un año de prisión efectiva. También tendrá seis meses de arresto domiciliario.

El acuerdo con la fiscalía se anticipaba desde mayo, cuando el abogado defensor Walter Reynoso había indicado que su cliente no quería “someter a las familias a un juicio y exponerlas a revivir esta terrible tragedia”. Tras la audiencia, el letrado declaró a los periodistas que su defendido aceptaba la responsabilidad “por su negligencia criminal en el trágico accidente de barco”, según CBS News Miami.

“Mi cliente está profundamente arrepentido de su conducta. Se siente fatal por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a tres hijas muy pequeñas”, sostuvo Reynoso. Los medios locales indicaron que las víctimas no quisieron asistir a la audiencia, aunque algunas planean estar presentes en la lectura de la sentencia, prevista para el 13 de octubre.

Por su parte, el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida reveló los detalles del entendimiento que alcanzó la fiscalía con el acusado. Al respecto, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones fue contundente al referirse al caso: “Tres niñas perdieron la vida en una tragedia que jamás debió haber ocurrido. Yusiel López Insúa operaba un remolcador que empujaba una enorme barcaza con visibilidad reducida, no designó a un vigía y utilizó su teléfono celular mientras navegaba. Admitió que su negligencia criminal al no seguir las normas básicas de seguridad marítima provocó esta colisión mortal. Nuestros corazones están con las familias de los niños y con todos aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre ese día".

¿Qué pasó con Mila Yankelevich?

El accidente en el que murió la nieta de Cris Morena ocurrió el 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne. En ese momento, Lopez Insua manejaba un remolcador de 25 pies que empujaba una barcaza de 108 pies de largo, 28 pies de ancho y 149 toneladas brutas, cargada con escombros de concreto provenientes de una obra de desmantelamiento de un malecón en Star Island. La embarcación se dirigía hacia la isla Di Lido, en Miami Beach, cruzando una zona de la bahía conocida por su intenso tráfico de veleros.

Uno de los aspectos que los investigadores tuvieron en cuenta fue la visión hacia el frente que estaba obstruida por una caseta de cubierta y una grúa ubicada en la barcaza, pero ninguno de los tripulantes a bordo había sido designada como vigía. A su vez, un velero Hobie Getaway de 17 pies, operado por un monitor de campamento del Miami Yacht Club de 19 años y con cinco niñas a bordo, perdió propulsión y quedó atascado en la trayectoria del remolcador.

El consejero al mando intentó alertar a la tripulación antes del impacto, pero no lo logró. Y el análisis forense del teléfono del acusado reveló actividad en plataformas de comercio electrónico no solo durante el trayecto, sino también en los instantes inmediatamente previos o posteriores a la colisión.

Las víctimas fatales fueron las niñas Mila Yankelevich, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13 años; y Arielle “Ari” Mazi Buchman, de 10 años, con familiares argentinos. Las tres quedaron atrapadas bajo la barcaza, enredadas entre los restos del velero, y se ahogaron. Lograron escapar el monitor y otros dos niños que fueron arrastrados bajo el casco. Todos los menores llevaban chalecos salvavidas al momento del accidente, según confirmaron los oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos.

La investigación estuvo a cargo del CGIS Región Sureste, la Guardia Costera de Estados Unidos Sector Miami y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC). Los fiscales federales adjuntos Michael Gilfarb y Daniel Rosenfeld, junto con el fiscal federal adjunto especial Tanner Stiehl, están a cargo del procesamiento del caso. La sentencia definitiva será determinada por un juez del tribunal de distrito federal tras considerar las directrices de setencia estadounidense y otros factores legales.