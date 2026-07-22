La preferida de Anto Roccuzzo: revelan con quién se lleva mejor la esposa de Messi en la Selección Argentina

Anto Roccuzzo tiene una favorita entre las esposas de los jugadores.

Las parejas de los jugadores de la Selección argentina mantienen un vínculo muy cercano entre sí, aunque una imagen reciente dejó en evidencia que Antonela Roccuzzo tiene una relación especialmente estrecha con una de ellas. La esposa de Messi compartió con ella varios momentos importantes durante el Mundial 2026, incluidos los últimos encuentros del equipo desde el mismo palco del Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

Una foto que lo confirmó

Se trata de Muriel López Benítez, esposa de Lisandro Martínez. Fue la propia Antonela Roccuzzo quien publicó una foto en la que ambas aparecen de espaldas, abrazadas y observando el partido, una postal que reflejó la complicidad y la amistad que construyeron con el paso del tiempo, tras la clasificación de la Selección a la final del certamen.

Anto Roccuzzo junto a la esposa de Licha.

Cómo se fortaleció el vínculo

El vínculo entre ellas se afianzó durante la estadía en Estados Unidos para acompañar al equipo en el Mundial, ya que ambas suelen compartir el mismo espacio en los encuentros. En cambio, Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, acostumbra a ubicarse junto a Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, durante los partidos.

Tras el pase a la final, Antonela Roccuzzo compartió su felicidad en las redes sociales con un mensaje cargado de emoción: "¡Gracias a Dios, vamos Argentina! ¡A la final!". Además, publicó un álbum de fotos con algunos de los mejores momentos que vivió durante la jornada desde la tribuna.

El mensaje que emocionó a todos

Por su parte, Muriel López Benítez también reflejó la alegría por el triunfo con distintas publicaciones. Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue una historia de Instagram en la que aparece abrazada junto a Antonela Roccuzzo, mientras ambas observan el partido. Junto a la postal, Muri escribió: "La alegría inmensa de compartirlo con vos", una frase que volvió a poner en evidencia el fuerte vínculo de amistad que las une.