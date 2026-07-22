Dolor en el folklore por la muerte de un cantor de Los Fronterizos

El folklore está de luto ante la partida de Alberto José Ovando, voz y corazón de Los Fronterizos.

El folklore argentino se vistió de tristeza al confirmarse la muerte de Alberto José Ovando, reconocido integrante de la legendaria agrupación Los Fronterizos. La noticia fue comunicada el domingo pasado a través de un mensaje oficial publicado en las redes sociales del conjunto.

En la emotiva despedida, sus compañeros de banda resaltaron la impronta que dejó Ovando en la música popular y destacaron su compromiso con el grupo a lo largo de los años. "Con profundo dolor despedimos hoy a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo. Hay personas que dejan una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por la calidad humana con la que transitan la vida", expresaron.

El comunicado recordó la trayectoria artística y el vínculo personal que unió a Ovando con sus colegas. Subrayaron que su paso por Los Fronterizos forma parte de una historia que sigue viva en cada canción interpretada. "Compartimos escenarios, caminos, ensayos, viajes y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria", agregaron.

Su despedida concluyó con una frase cargada de afecto y respeto: "Hasta siempre, Alberto José Ovando. Hasta siempre, Fronterizo". Al mismo tiempo, desearon que descanse en paz y que su recuerdo permanezca en el corazón de quienes lo conocieron: "Que Dios te reciba en su gloria y te conceda el descanso eterno. Que vueles alto, querido amigo. Nosotros seguiremos cantando, sabiendo que, de alguna manera, tu voz siempre nos acompañará".

Los seguidores del grupo también se sumaron al homenaje. Freddy Bazán, un fanático, recordó que "él era el barítono del grupo y el que ejecutaba el bombo y la quena", resaltando así su rol fundamental dentro de la formación. Alberto José Ovando dejó una marca imborrable en el folklore nacional, vinculando su nombre a una de las formaciones más icónicas que difundieron las tradiciones musicales argentinas. Su voz, su pasión y su entrega artística siguen vigentes entre quienes valoran la música popular y sus raíces.

Alberto José Ovando dejó una huella en el género musical popular junto a Los Fronterizos.

Familiares, amigos y compañeros lo recuerdan no solo por su talento, sino también por la calidez humana que mostró a lo largo de su vida, consolidando un legado que trascenderá en el tiempo y seguirá emocionando a nuevas generaciones.

Los fonterizos: la historia del mítico grupo de folklore

Fundados en la provincia de Salta en el año 1953, Los Fronterizos se consolidaron como uno de los pilares fundamentales del "boom" folclórico de mediados del siglo XX. Con voces legendarias como las de Gerardo López, Eduardo Madeo, Juan Carlos Moreno y César Isella, la agrupación llevó el nombre de Salta a los escenarios más prestigiosos del mundo, como el emblemático Carnegie Hall de Nueva York, y firmó obras cumbres de la historia hispanoamericana como la inolvidable grabación de la Misa Criolla en 1964. Ovando formaba parte del grupo que mantenía encendida esa antorcha de historia y tradición.