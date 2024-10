Impacto en el folklore por la revelación del Indio Solari: "Los Fronterizos"

El histórico cantante Carlos “Indio” Solari protagonizó un momento inesperado para el folklore al manifestarse sobre el género musical y describir que “tiene cosas lindas”. Pero lo que llamó la atención de su última aparición pública para una entrevista fue su mención al artista Gerardo López de un famoso conjunto de Salta.

Durante una nota con Pedro Rosemblat para el canal de streaming Gelatina, el “Indio” analizó: “La música no era solamente ir a tomar algún producto y transpirar toda la noche. Generalmente, se hacían espectáculos donde intervenía gente que pintaba la escenografía, grupos que colaboraban entre la gente haciendo alguna locura. Había un sistema que vinculaba a los artistas y no que los separaba. Lástima que también estuvo muy ocupado por la política, ¿no?”.

En ese momento diferenció sobre el folklore: “Entonces había mucha más gente que iba a tomar mate y cantar ‘una que sepamos todos’, esa pavada. Porque el folklore tiene cosas lindas, pero el folklore de salón es una cagada”. “Los Quilla Huasi y toda esa gente que canta como... había uno que hacía: 'la chica está linda'. Dejame de joder”, cuestionó Solari.

Sin embargo, el fundador de Los Redondos completó su referencia al género con varios puntos altos: “Me gustaba Leda Valladares, había un kolla con una caja cantando, eso está bien”. “Pero el folklore de salón es una españolada de los Quilla Huasi, haciendo coros casi 'jazzy'. Muy raro el folklore”, volvió a criticar. Finalmente, Solario destacó y elogió al grupo musical fundado en Salta en 1953: “A mí me gustaban Los Fronterizos cuando era chico, porque (Gerardo) López, que era el cantante principal, tenía una voz bien de kolla”.

Luego, el Indio continuó su análisis de la música argentina y planteó otra polémica: "El rock nacional nunca me gustó, para mí son boleros rápidos. Yo trato hacer otra cosa, a veces sale y a veces no sale. Me han gustado músicos como Gonzalo Palacios, me gustan algunas letras de (Charly) García, algunas de Fito Páez". A la hora de nombrar sus preferencias, el músico de 75 años repasó: "Me gustaban Los Fronterizos, los Beatles, los Rolling Stones. No escucho cumbia, no me gusta, no me representa, pero me encanta el volumen de público que moviliza".

"Tampoco tengo presente el pasado ya que el presente está jodido, nos están cagando en la cara y debo reconocer que fui feliz, creo, hasta que me convertí en un muchachito", expresó y completó: "A mi edad no me considero un abanderado de nada, soy un rocker hippie, tal vez que a la noche termino agotado, pero también soy consciente de que si el mundo te permite ser mejor hay que agarrar viaje. Es más, la vida es hacerse cargo de las decisiones, pero tampoco estoy seguro si las mías fueron buenas y no me importa. Si tengo que decir algo lindo es que el lugar más seguro que tuve en la vida es el escenario", completó.