La UPLaB impulsa la formación profesional de Formosa a través de la articulación con Parques Nacionales

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) continúa consolidando una formación académica basada en la articulación entre teoría y práctica. En ese marco, estudiantes de tercer año de la Licenciatura en Turismo participaron de distintas salidas de campo con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en escenarios reales y fortalecer las competencias profesionales vinculadas al desarrollo turístico.

Las actividades permitieron que los futuros profesionales diseñaran, planificaran y ejecutaran recorridos de guiado turístico, poniendo en práctica herramientas fundamentales para el ejercicio de la profesión. De esta manera, la experiencia en articulación con el territorio contribuyó a afianzar capacidades relacionadas con la interpretación del patrimonio, la organización de circuitos turísticos y la conducción de grupos.

Formación práctica en escenarios reales

Las jornadas incluyeron un city tour por Laguna Blanca y una visita al Parque Nacional Río Pilcomayo, donde los estudiantes desarrollaron actividades de interpretación del patrimonio natural y cultural, diseño de recorridos y aplicación de técnicas de guiado turístico.

Estas experiencias de campo representan una instancia clave dentro de la formación universitaria, ya que permiten a los alumnos interactuar directamente con su objeto de estudio, comprender las particularidades del territorio y aplicar los contenidos teóricos en contextos concretos.

Además, una de las salidas se desarrolló de manera conjunta con estudiantes de primer año de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, promoviendo un trabajo interdisciplinario que favoreció el intercambio de conocimientos y una visión integral sobre la conservación del patrimonio y el desarrollo del turismo sostenible.

Una apuesta por el turismo sostenible

Desde la UPLaB destacaron que este tipo de propuestas forman parte de una estrategia educativa orientada a formar profesionales comprometidos con el territorio y preparados para responder a los desafíos del sector turístico. En ese sentido, la docente responsable de la cátedra, Fabiana Falcón, señaló que "las prácticas de campo son el espacio donde los estudiantes transforman los conocimientos teóricos en experiencias reales de aprendizaje".

Asimismo, sostuvo que "es en el territorio donde desarrollan las competencias profesionales, fortalecen su capacidad de interpretación y comprenden el valor del turismo como una herramienta para la conservación, la educación y el desarrollo local".

Con estas actividades, la Universidad Provincial de Laguna Blanca reafirma su compromiso con una educación superior de calidad, basada en el aprendizaje práctico, el trabajo interdisciplinario y la formación de profesionales capaces de impulsar un modelo de turismo sostenible, con fuerte vínculo con el patrimonio natural y cultural de Formosa.