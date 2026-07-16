El gobierno de Formosa apuesta a un nuevo corredor turístico que conecte destinos e impulse las economías locales

La creación de un corredor turístico que conecte la ciudad de Formosa con distintas localidades del interior se perfila como una de las principales apuestas para fortalecer la actividad turística, diversificar la oferta de destinos y consolidar al sector como un motor de desarrollo económico provincial. La propuesta busca incentivar la llegada de visitantes de otras provincias y del exterior, promover el turismo interno y fomentar que los propios formoseños recorran los atractivos del territorio.

La iniciativa fue presentada por el coordinador del espacio Formosa Turística, Fernando Gaona, quien explicó que el proyecto forma parte de un plan de desarrollo elaborado hace cuatro años junto a guías profesionales, licenciados en Turismo y emprendedores del sector privado. Según indicó en diálogo con FM Espacios 92.5, el objetivo es fortalecer la oferta turística regional, mejorar los servicios y generar un mayor impacto económico en las distintas localidades.

"El turismo genera empleo genuino y mueve toda la economía: hoteles, gastronomía, transporte, artesanías y comercios", sostuvo y destacó que Formosa cuenta con un importante potencial turístico gracias a su naturaleza, su patrimonio histórico, la gastronomía y la hospitalidad de su gente.

Integrar destinos y fortalecer el turismo interno

Durante los últimos dos años recibieron cerca de 20 contingentes provenientes de distintos puntos del país, cuyos integrantes valoraron positivamente la experiencia de conocer la provincia. Además, remarcó que en los últimos tres años no se registraron hechos de inseguridad que afectaran a los grupos turísticos atendidos por la asociación.

El proyecto contempla la conformación de circuitos que permitan vincular la capital con diferentes localidades del interior, lo que facilita recorridos para estudiantes, familias y visitantes. Para concretarlo, Gaona consideró fundamental profundizar el trabajo conjunto entre los municipios, el Estado provincial y los prestadores privados, además de impulsar programas de turismo social destinados a escuelas, iglesias e instituciones comunitarias.

Asimismo, sostuvo que el turismo debe ser entendido como una actividad capaz de generar beneficios para numerosos sectores de la economía. "Cuando llega un turista, se beneficia el hotel, el gastronómico, el artesano, el taxista, el comerciante y muchos otros sectores. El turismo no tiene color político", afirmó.

Finalmente, informó que Formosa Turística mantiene un sistema de guardias durante el receso invernal para atender tanto a turistas individuales como a contingentes, lo que ofrece recorridos urbanos, visitas a museos, circuitos culturales, paseos de naturaleza, cicloturismo, canotaje y otras experiencias destinadas a mostrar el potencial turístico de la provincia.