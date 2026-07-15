Directivo autopartista reconoció cierre de empresas, pero defendió la apertura comercial

El presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Juan Cantarella, reconoció que durante el proceso de apertura comercial se produjo el cierre de diez empresas vinculadas a la cadena automotriz, aunque afirmó que ese escenario fue consecuencia de una transformación que, a su criterio, debía concretarse para resolver los problemas que enfrentaba el sector en materia de comercio exterior y abastecimiento.

"La apertura comercial era necesaria pero cerraron 10 empresas en el sector automotriz", sostuvo Cantarella durante una entrevista en Ahora Play. Luego desarrolló los fundamentos de esa posición al señalar que "trabajamos con una situación de normalización y apertura, que también era necesaria. Porque si nos remontamos a años atrás un sector exportador como el automotriz tenía total incertidumbre sobre el cumplimiento que podía llegar a darle a sus clientes y eso atentaba contra las potencialidades de exportación".

El dirigente empresario agregó que las restricciones para acceder a insumos importados habían comenzado a afectar incluso la posibilidad de generar nuevos negocios en el exterior. "Estuve en ferias focalizadas en reposición y me decían 'no quiero ir a la feria porque si voy a clientes nuevos no sé si le voy a poder pagar a esos'", relató para describir las dificultades que, según su visión, atravesaban los fabricantes de autopartes antes de la flexibilización del comercio.

Las declaraciones adquieren relevancia porque provienen de quien representa institucionalmente a las empresas autopartistas y porque incorporan un reconocimiento explícito sobre el costo que tuvo ese proceso para una parte de la estructura industrial. Mientras Cantarella sostiene que la apertura permitió recuperar previsibilidad para operar en los mercados internacionales, la propia actividad muestra una reducción del entramado productivo y un incremento de la dependencia de componentes importados, especialmente provenientes de Asia.

Los diez cierres

Entre los casos que reflejan ese proceso aparece el cierre de la planta de Adient en Santa Fe. La compañía estadounidense, dedicada a la fabricación de asientos para la industria automotriz, resolvió finalizar su producción local y reemplazarla por abastecimiento desde Brasil, una decisión que implicó la pérdida de puestos de trabajo y la salida de un proveedor de la cadena nacional.

También se registró el cierre de Crucianelli SRL, empresa cordobesa que producía componentes para terminales como Renault e Iveco. La interrupción de sus operaciones dejó sin empleo a sus trabajadores y marcó otro episodio dentro del proceso de reducción del universo de proveedores nacionales.

A esos casos se suman las salidas de compañías internacionales como SKF y Dana, mencionadas por la propia AFAC entre los ejemplos recientes de empresas proveedoras que dejaron de producir localmente. En paralelo, distintas firmas redujeron turnos, suspendieron personal o reformularon sus operaciones frente a la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

El deterioro de la cadena de proveedores también alcanzó a fabricantes vinculados al segmento de neumáticos y componentes industriales. FATE anunció el cese de sus operaciones industriales en un escenario atravesado por la caída del mercado interno y el crecimiento de las importaciones, una situación que impactó sobre una empresa que durante décadas integró el núcleo de proveedores de la industria automotriz argentina.

En uno de sus informes sobre comercio exterior, AFAC señaló que "venimos de un largo proceso que generó escasez de nuevos proyectos para algunas terminales o proyectos basados en CKD (fuerte proceso de 'CKDización' de la producción), sin continuidad sostenible para parte de las plantas de proveedores". Ese documento agrega que ese fenómeno "provocó 56 cierres de empresas proveedoras en los últimos 15 años".

La denominada "CKDización" consiste en el ensamblado local de vehículos mediante kits prácticamente completos importados desde otros países, una modalidad que reduce la necesidad de incorporar autopartes producidas en Argentina. Como consecuencia, disminuye la participación de proveedores nacionales y aumenta el contenido importado de los vehículos fabricados en el país.

AFAC también advirtió que el déficit comercial del sector alcanzó niveles récord. Según el informe correspondiente a los primeros diez meses de 2025, la balanza comercial autopartista registró un saldo negativo de 8.439 millones de dólares, un incremento del 9,3 por ciento respecto del mismo período del año anterior. Las importaciones crecieron 8,5 por ciento interanual hasta superar los 9.500 millones de dólares, mientras que las exportaciones mostraron un incremento considerablemente menor.

La entidad atribuyó parte de esa evolución a "la fuerte entrada de bienes provenientes de Asia destinados al mercado de reposición, además de nuevos lanzamientos en etapa de baja integración que también tienen como origen relevante dicho continente". El documento plantea que la estabilización macroeconómica constituye una condición necesaria, pero advierte que no alcanza por sí sola para recomponer la competitividad de la cadena de valor.

En ese sentido, el comunicado sostiene que "los esfuerzos realizados para lograr una estabilidad y previsibilidad macroeconómica, y las iniciativas para mejorar la competitividad estructural, son condiciones necesarias pero no suficientes", al tiempo que reclama una política sectorial orientada a incrementar el contenido local de la producción automotriz y renegociar las condiciones del acuerdo automotor con Brasil.

Durante los primeros meses de 2026 la producción automotriz registró una caída cercana al 10 por ciento, mientras que las autopartistas reflejaron un descenso similar en sus niveles de actividad. La reducción del mercado interno, el incremento de costos y el crecimiento de las importaciones conforman el escenario sobre el cual se desarrollan las decisiones empresarias.