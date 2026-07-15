La herramienta secreta de Google para bloquear contenido inapropiado y controlar el tiempo de pantalla de los chicos

Fuente: YouTube.

Las vacaciones de invierno llegaron y con ellas el aumento inevitable del tiempo de pantalla. Para muchas familias, la pregunta no es si los chicos van a usar el celular, sino cómo acompañar ese uso de forma inteligente. Google tiene un conjunto de herramientas gratuitas que muchos usuarios desconocen, que permiten poner límites sin conflictos, filtrar contenido sin restricciones extremas y enseñar hábitos digitales en el proceso.

Family Link: el panel de control para los dispositivos de los chicos

Family Link es la herramienta principal. Desde la app, un adulto puede aprobar o bloquear aplicaciones, establecer límites de uso diario o por aplicación, ver el tiempo de pantalla acumulado y consultar la ubicación del dispositivo en tiempo real. También permite programar horarios de descanso en los que el teléfono se bloquea automáticamente, con la posibilidad de elegir qué apps siguen disponibles durante ese tiempo: útil para las comidas familiares o la hora de dormir.

Para quienes necesitan que el dispositivo sirva para estudiar sin distracciones, Family Link permite activar un horario escolar que limita las funciones del teléfono y mantiene disponibles solo las apps necesarias para aprender.

YouTube Kids y las experiencias supervisadas de YouTube

YouTube Kids ofrece una versión del servicio diseñada para niños, con contenido filtrado por edad y controles para gestionar búsquedas, tiempo de uso y categorías disponibles. Incluye un temporizador integrado para ayudar a cumplir los acuerdos de tiempo de pantalla sin que el adulto tenga que intervenir cada vez.

Para adolescentes que empiezan a explorar el YouTube general, las experiencias supervisadas de YouTube permiten acompañar ese paso con herramientas diferenciadas por rango etario: preadolescentes y adolescentes tienen experiencias distintas, y el adulto puede gestionar el tipo de contenido al que acceden.

SafeSearch y Sé Genial en Internet: filtrar y enseñar

SafeSearch filtra contenido explícito en los resultados del Buscador de Google. En las cuentas de menores de 18 años el filtro se activa por defecto, con la opción adicional de desenfocar imágenes con contenido potencialmente inapropiado.

Sé Genial en Internet es un programa educativo que enseña a chicos y adolescentes a proteger su información personal, identificar posibles riesgos y tomar decisiones más seguras en internet. Los cursos gratuitos Meet LEO, Meet LEA y Super Searchers cubren desde seguridad online hasta uso responsable de la IA.

SynthID y las herramientas para detectar imágenes generadas con IA

Con la proliferación de contenido generado por inteligencia artificial, Google incorporó dos herramientas que ayudan a entender qué se está viendo. SynthID detecta si una imagen fue creada con IA, y Acerca de esta imagen aporta contexto sobre el origen y la circulación de cualquier imagen encontrada en internet. Son recursos útiles para trabajar el pensamiento crítico con los chicos frente a contenido visual que puede no ser lo que parece.