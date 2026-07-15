Reserva de Animales Guaycolec: el parque natural de Formosa que se consolidó como un atractivo en invierno

Durante el segundo fin de semana de las vacaciones de invierno, la Reserva de Animales Guaycolec volvió a consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos y ambientales de Formosa al recibir cerca de 470 visitantes provenientes de distintas provincias del país y de diferentes localidades formoseñas. El espacio, dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente, ofreció recorridos guiados para acercar a los visitantes a la conservación de la fauna silvestre y la educación ambiental.

De acuerdo con datos oficiales, durante el sábado 11 de julio ingresaron 30 automóviles y dos motocicletas, con una concurrencia aproximada de 150 personas. Entre los visitantes hubo turistas provenientes de Santa Cruz, Entre Ríos, El Calafate, Buenos Aires, además de vecinos de Formosa Capital y de distintas localidades del interior provincial.

La mayor afluencia se registró el domingo 12 de julio, cuando la reserva recibió alrededor de 320 personas, que arribaron en 50 automóviles, 15 motocicletas y un colectivo. Durante esa jornada también participó un contingente integrado por niños, niñas, jóvenes y familias del grupo Boy Scouts, quienes recorrieron el predio y participaron de las visitas guiadas para conocer las especies que habitan el lugar.

La reserva

La Reserva Guaycolec constituye uno de los principales espacios dedicados a la conservación de la biodiversidad, la protección de la fauna silvestre, la educación ambiental y la promoción del turismo de naturaleza en Formosa. A través de recorridos guiados, los visitantes pueden conocer distintas especies y aprender sobre la importancia de preservar los ecosistemas de la provincia.

Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente destacaron que la importante concurrencia registrada durante el fin de semana refleja el creciente interés de turistas y residentes por las propuestas vinculadas al ambiente y la naturaleza. Asimismo, remarcaron que estos espacios forman parte de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para promover el turismo sostenible y fortalecer la conciencia sobre la conservación de los recursos naturales.