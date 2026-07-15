Toyota lanzó en Argentina la versión híbrida de uno de sus SUV más populares

Toyota lanzó la nueva Rav4 híbrida.

El Toyota Rav4 es uno de los SUV más reconocidos a nivel mundial, destacándose como el modelo más vendido en los últimos dos años. Su última generación desembarcó en Argentina con novedades importantes, entre ellas una versión híbrida enchufable que combina potencia y eficiencia.

Este nuevo Rav4 cuenta con 329 caballos y la capacidad de recorrer cerca de 130 kilómetros solo con electricidad. Mantiene dimensiones similares a su predecesor, asegurando un espacio cómodo en las plazas traseras y un baúl amplio que incluye la rueda de auxilio temporal.

Su diseño se renovó por completo, adoptando líneas más filosas y tensas que le otorgan un estilo moderno y atractivo, complementado con llantas de 20 pulgadas de bajo perfil, aunque esto último puede afectar un poco el confort en caminos irregulares. La versión híbrida enchufable combina un motor naftero de 2.5 litros con dos motores eléctricos, uno delantero y otro trasero, lo que le permite tener tracción en las cuatro ruedas sin una conexión mecánica directa al eje trasero.

Su batería de 22,7 kWh le brinda una autonomía eléctrica de hasta 142 km, aunque en pruebas reales se lograron 130 km en recorridos urbanos y semi autopista a velocidades máximas de 80 km/h. La recarga del 20% al 80% se realiza en entre 1,5 y 2 horas mediante cargadores de pared de corriente alterna.

En cuanto a desempeño, el Rav4 híbrido se destaca con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 6 segundos, algo poco común en un vehículo familiar de este tipo. El manejo también se adapta a distintos estilos gracias a modos de conducción que incentivan a optimizar el uso de energía, incluyendo levas detrás del volante que no cambian marchas, sino que regulan la recuperación de energía cinética para recargar la batería.

Cuánto cuesta el nuevo Toyota Rav4

En Argentina, el Toyota Rav4 siempre fue uno de los SUV medianos más valorados, pero desde 2013 quedó fuera del alcance de muchos compradores debido al impuesto interno al lujo. Aunque ese impuesto ya no está vigente, hoy enfrenta otra barrera: los beneficios arancelarios para autos electrificados que favorecen principalmente a la industria automotriz china.

Esta situación genera una diferencia de precios muy marcada. Por ejemplo, la versión más equipada del BYD Song Pro, un híbrido enchufable chino que llega con arancel cero, cuesta alrededor de US$ 36.990. En cambio, el Toyota Rav4 importado de Japón, con un arancel del 35%, más potencia y doble tracción, se ofrece a un precio oficial de US$ 78.100, lo que equivale a unos 116.525.000 pesos.

Además, el Rav4 no solo compite con modelos chinos. El Nissan X-Trail, también importado de Japón y con otro sistema de electrificación, tiene un precio de lista de 82.990.000 pesos, lo que evidencia que el Rav4 está posicionado en un segmento alto y con un costo elevado más allá de las diferencias arancelarias.