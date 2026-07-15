Quién es Harry Kane, el capitán y goleador de Inglaterra en el Mundial 2026: dónde juega

Harry Kane con la Selección inglesa.

Hablar de la selección de Inglaterra en la última década es hablar de Harry Kane. El delantero se convirtió en el gran referente del combinado nacional gracias a su capacidad goleadora, liderazgo y regularidad en la élite del fútbol europeo. Capitán del equipo desde hace varios años, el atacante es considerado uno de los mejores centrodelanteros de su generación y el máximo goleador en la historia de la selección inglesa.

Con un estilo que combina potencia física, inteligencia para moverse dentro del área y una notable capacidad para asociarse con sus compañeros, Kane logró destacarse tanto en la Premier League como en la Bundesliga. Su evolución constante le permitió convertirse en un delantero completo, capaz de definir con ambas piernas, sobresalir en el juego aéreo y asistir con la misma eficacia con la que marca goles.

Dónde juega Harry Kane y su carrera

Harry Edward Kane nació el 28 de julio de 1993 en Walthamstow, un distrito del noreste de Londres.Y actualmente defiende los colores del Bayern Munich, donde mantiene el nivel que lo llevó a transformarse en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Tras un breve paso por las inferiores del Arsenal, continuó su formación en la academia del Tottenham Hotspur, el club que terminaría marcando su carrera. Antes de consolidarse en el primer equipo, atravesó varias cesiones en Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City, experiencias que resultaron fundamentales para su desarrollo como profesional.

Harry Kane con la Budesliga.

Su explosión definitiva llegó en la temporada 2014-15, cuando se ganó la titularidad en Tottenham y comenzó a destacarse entre los máximos goleadores de la Premier League. A partir de entonces acumuló récords, conquistó en tres oportunidades la Bota de Oro del campeonato inglés y se transformó en el máximo goleador histórico del club londinense con 280 tantos en 435 partidos oficiales. Además, finalizó como segundo máximo anotador histórico de la Premier League, una marca que confirma su extraordinaria regularidad durante más de una década.

Su llegada al Bayern Munich

En 2023 dio un nuevo paso en su carrera al incorporarse al Bayern Múnich. El cambio de liga no modificó su rendimiento: continuó marcando goles con frecuencia y sumó títulos en Alemania, consolidándose como uno de los delanteros más completos del fútbol europeo. Su capacidad para definir dentro del área, jugar de espaldas al arco, asistir a sus compañeros y participar en la elaboración ofensiva lo convierten en un atacante diferente, admirado por entrenadores y especialistas.

Con la selección de Inglaterra debutó en 2015 después de recorrer todas las categorías juveniles. Desde entonces se convirtió en capitán y máximo goleador histórico del combinado nacional, además de disputar los principales torneos internacionales. Entre sus mayores logros individuales sobresale la Bota de Oro obtenida en el Mundial de Rusia 2018, reconocimiento que confirmó su jerarquía entre los mejores delanteros del planeta. Gracias a su liderazgo, experiencia y eficacia frente al arco, Kane continúa siendo el principal referente ofensivo de Inglaterra y una de las figuras más respetadas del fútbol internacional.