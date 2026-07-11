La altura de Harry Kane: cuánto mide el futbolista de Inglaterra

El delantero inglés Harry Kane.

Pocos delanteros del fútbol mundial han logrado sostener durante más de una década un nivel de rendimiento tan alto como Harry Kane. Dueño de una notable capacidad goleadora, el capitán de la selección de Inglaterra construyó una carrera basada en la constancia, el sacrificio y una evolución permanente que lo llevó a convertirse en uno de los atacantes más completos de su generación.

Con una combinación de potencia física, precisión para definir y una gran visión de juego, el inglés dejó de ser una promesa surgida de las inferiores del Tottenham para transformarse en una referencia internacional. Su trayectoria incluye récords históricos, títulos individuales y el desafío de mantenerse entre los mejores del mundo mientras continúa siendo la principal carta ofensiva de su selección.

Cuánto mide Harry Kane

Harry Edward Kane mide 1,88 metros, una estatura que le permite imponerse en el juego aéreo sin perder movilidad ni capacidad técnica.

La carrera de Harry Kane

Su formación comenzó en Ridgeway Rovers y tuvo un breve paso por las divisiones inferiores de Arsenal y Watford antes de incorporarse a la cantera de Tottenham Hotspur en 2004. El camino hacia la élite no fue inmediato. Durante sus primeros años como profesional acumuló cesiones en Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City, experiencias que le permitieron sumar minutos y adquirir rodaje antes de consolidarse en el club londinense.

La explosión definitiva llegó en la temporada 2014/15, cuando se ganó la titularidad en Tottenham y comenzó una impresionante racha goleadora. Desde entonces fue varias veces máximo anotador de la Premier League y se convirtió en el máximo goleador histórico del club, superando registros que parecían inalcanzables. Además de su capacidad para convertir, Kane se destacó por participar activamente en la creación de juego, una característica que amplió aún más su influencia dentro del equipo.

Harry Kane con la Selección inglesa.

En 2023 tomó una de las decisiones más importantes de su carrera al fichar por Bayern Múnich. El cambio al fútbol alemán representó un nuevo desafío deportivo y rápidamente respondió con cifras sobresalientes, manteniéndose entre los delanteros más efectivos de Europa. Su contrato con el conjunto bávaro se extiende hasta junio de 2027 y continúa siendo una de las principales figuras del club.

Con la selección inglesa también construyó una historia destacada. Debutó en 2015 y rápidamente asumió el rol de capitán, guiando al equipo en Mundiales y Eurocopas. Fue goleador del Mundial de Rusia 2018 y se transformó en el máximo artillero histórico de Inglaterra, consolidando un legado que lo ubica entre los futbolistas más importantes que vistieron esa camiseta. A sus 32 años, Kane sigue ampliando una carrera marcada por los goles, los récords y una vigencia que lo mantiene entre la élite del fútbol internacional.