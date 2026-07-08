¿Abren los cines y teatros durante Argentina vs. Suiza? Qué pasará con las funciones del sábado

¿Abren los cines y teatros durante Argentina vs. Suiza?

La Selección Argentina llegó a Cuartos de Final luego de un infartante partido contra Egipto, que tuvo al equipo de Lionel Scaloni peleando por la definición hasta el último minuto. El próximo encuentro, con Argentina enfrentándose a Suiza, se jugará el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas, Estados Unidos, un horario central para la actividad en cines y teatros de la Ciudad de Buenos Aires. Qué pasará con las funciones de los grandes complejos durante la velada mundialista.

Las cadenas de cines Cinemark, Cinépolis y Cine Atlas funcionarán con normalidad y habrá funciones por la noche. Lo mismo ocurrirá con cines muy frecuentados de la Ciudad de Buenos Aires como el cine Lorca, Cine Arte Cacodelphia, el MALBA y el Gaumont. De todas maneras se espera que la asistencia a las salas sea más baja que lo habitual.

Por otro lado, los teatros de Avenida Corrientes decidieron acompañar a la Selección Argentina en el Mundial y muchas salas adelantan el horario de las funciones para que el público pueda llegar a ver el partido. Teatros como el Paseo La Plaza, Metropolitan, Premier, Gran Rex, Multiteatro, Lola Membrives y Multitabarís dispusieron una sola función de sus principales obras (que habitualmente los sábados hacen doble función). El Teatro San Martín también anunció que las funciones de Invasiones Inglesas, con Elena Roger, y La Obra, de Mariano Pensotti, pasarán su horario para no interferir durante el partido.

Los teatros dónde habrá excepciones

La únicas excepciones serán el Teatro Nacional Cervantes, que seguirá adelante con la función de Un joven golondrina (prevista para el sábado 11 de julio a las 21 horas. La obra dura 90 minutos) y el Teatro Coliseo, que hará lo mismo con Hairspray (la función arranca a las 20 y el musical dura 140 minutos aproximadamente).