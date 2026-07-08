La industria volvió a caer en mayo: acumula cinco retrocesos interanuales en 2026

La actividad industrial continúa sin encontrar un piso. En mayo, la producción manufacturera volvió a registrar una caída interanual y, pese al discurso mileista, mantiene una fase recesiva durante buena parte de 2026. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero retrocedió 5,7% respecto del mismo mes del año pasado, mientras que el acumulado entre enero y mayo mostró una disminución de 3,1%.

Con este resultado, la industria completó cinco caídas interanuales consecutivas en lo que va del año y cuatro retrocesos mensuales en los primeros cinco meses de 2026, un desempeño que refleja las dificultades que enfrenta el aparato productivo para recuperar niveles de actividad en un contexto marcado por el retroceso del consumo, la apertura de importaciones y un mercado interno que continúa debilitado.

En términos desestacionalizados, el índice mostró una mejora de apenas 0,4% respecto de abril. Sin embargo, la serie tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de mediano plazo, volvió a registrar un descenso de 0,1%, señal de que la recuperación de la producción todavía no logra consolidarse.

El informe del INDEC expone además que la retracción tuvo un alcance prácticamente generalizado. Catorce de las dieciséis divisiones manufactureras registraron bajas interanuales, mientras que únicamente refinación de petróleo y productos de tabaco lograron mostrar variaciones positivas.

La mayor incidencia negativa volvió a concentrarse en la fabricación de maquinaria y equipo, que sufrió un desplome de 23,4%. Según el organismo, la principal explicación estuvo en la menor producción de maquinaria agropecuaria. El informe señala que "la fabricación de maquinaria agropecuaria registra una disminución interanual de 29,6%" y agrega que durante mayo "se observa una menor producción y venta, principalmente de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas, sembradoras y de ciertas líneas de implementos".

A ese panorama se sumó el deterioro en la fabricación de electrodomésticos. El INDEC indicó que "la producción de aparatos de uso doméstico registra en mayo una disminución interanual de 34,1%, debido principalmente a una menor producción de lavarropas, heladeras y freezers, y de cocinas". Además, remarcó que, según fuentes del sector, "se registran menores ventas de productos de fabricación nacional y mayor competencia de productos importados".

La industria alimenticia, uno de los sectores con mayor peso dentro del entramado manufacturero, tampoco logró escapar de la tendencia negativa. El rubro registró una caída interanual de 3%, con una fuerte incidencia de la menor elaboración de productos panificados. El informe oficial sostiene que "la principal incidencia negativa se observa en la elaboración de galletitas, productos de panadería y pastas, que presenta en mayo una baja interanual de 5,9%". Además, agrega que "fuentes consultadas indican que, en el mes de referencia, se registra una disminución en el consumo interno".

La producción de bebidas cayó 9,3% interanual y el informe destaca que, según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), "el volumen de ventas de gaseosas, aguas con y sin gas, aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes muestra una variación interanual negativa de 14,6%". La producción de carne vacuna registró una baja de 7,7%. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, "se observa una caída de 13,5% en el volumen de carne bovina destinado al mercado interno", mientras que las exportaciones crecieron 10,6%, con China como principal destino de los embarques.

La industria avícola mostró un comportamiento similar. El INDEC indicó que "la producción de carne aviar registra una disminución interanual de 12,5%" y vinculó esa evolución a un descenso del consumo doméstico. El único desempeño destacado dentro del complejo alimenticio volvió a estar asociado al sector exportador. La molienda de oleaginosas creció 10,4% respecto de mayo del año pasado. Según la Secretaría de Agricultura, "la elaboración de aceites y subproductos de soja y de girasol presentan incrementos interanuales de 9,9% y 20,7%, respectivamente", impulsados por un mayor ingreso de soja a las plantas industriales.

La producción automotriz también volvió a mostrar señales de debilidad. El sector registró una caída interanual de 15,9%, explicada principalmente por una disminución de 21,5% en la fabricación de vehículos. Los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) muestran que "las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales" retrocedieron 41,9% durante mayo. Además, el informe señala una menor participación de los vehículos nacionales dentro del mercado total y una baja de 15,3% en las exportaciones de automóviles, especialmente hacia Brasil.

El impacto también alcanzó a la producción de autopartes, que cayó 10,8% interanual debido a la menor actividad de las terminales automotrices y a la reducción de las ventas tanto para equipo original como para reposición. Otro de los sectores más afectados fue el textil. La fabricación de productos textiles retrocedió 26,2%, mientras que prendas de vestir, cuero y calzado registró una caída de 14,7%.

En este caso, el informe oficial señala que "los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda interna de sus productos" y agrega que "al mismo tiempo, se observa una mayor competencia de productos importados". La fabricación de calzado cayó 29,5%, mientras que la producción de tejidos y acabado de productos textiles se desplomó 41,1%. La fabricación de equipos informáticos, televisores, equipos de comunicaciones y componentes electrónicos registró una baja de 36,3%, explicada principalmente por una menor producción de teléfonos celulares. Las industrias metálicas básicas mostraron un descenso de 4%, mientras que la fundición de metales cayó 23,9%. En paralelo, la producción siderúrgica disminuyó 3,2%.