Revolución digital: cómo funciona la nueva inteligencia artificial de Meta que busca destronar a Google

Meta no quiere quedarse afuera de la carrera por la IA generativa. Mientras OpenAI tiene DALL-E, Google tiene Imagen y Midjourney sigue siendo el referente entre los creadores, Zuckerberg presentó hoy Muse Image, el primer modelo propio de generación de imágenes desarrollado dentro de Meta Superintelligence Labs (MSL), la nueva división de IA avanzada de la compañía. La apuesta no es solo técnica: el objetivo declarado es llevar la creatividad con IA directamente a las experiencias sociales que las personas ya usan todos los días.

Qué puede hacer Muse Image

Muse Image no es solo un generador de imágenes más. Está diseñado para interpretar instrucciones complejas, analizar contexto, combinar múltiples referencias visuales y producir imágenes de alta calidad listas para descargar, compartir o seguir editando dentro de las propias apps de Meta.

Algunos ejemplos concretos de lo que permite hacer:

Crear una postal personalizada a partir de una descripción.

a partir de una descripción. Colocar a una mascota dentro de una pintura histórica .

. Generar una imagen tuya frente a un monumento icónico sin haber estado ahí.

sin haber estado ahí. Eliminar a alguien que apareció por error en el fondo de una foto.

en el fondo de una foto. Crear una infografía con texto legible y diseño coherente, algo que los generadores anteriores hacían muy mal.

Para quienes no saben por dónde empezar, Muse Image incorpora presets y prompts sugeridos: desde restaurar una foto familiar antigua hasta probarse nuevos peinados, reimaginarse como un personaje de plastilina o transformar una imagen en estética de videojuego de 16 bits.

El factor social: arrobar amigos y compartir en el acto

Lo que diferencia a Muse Image de otros generadores es el peso que le da a lo social. Dentro de la app de Meta AI, se puede arrobar a un amigo para incluirlo en la creación, compartirla directamente en una historia o en un chat grupal, o hacer un remix de lo que está siendo tendencia en el momento. El objetivo es que la generación de imágenes no sea una experiencia aislada, sino parte de las dinámicas de conversación que ya existen en WhatsApp, Instagram y Messenger.

Los 30 nuevos efectos para Instagram Stories

En paralelo al lanzamiento de Muse Image, Meta anunció más de 30 nuevos efectos de IA para Instagram Stories que transforman fotos con un solo toque. Estos efectos pueden interpretar la escena de una imagen para aplicar ediciones que se sienten naturales y fieles a cada persona, sin requerir ningún conocimiento técnico de edición.

Dónde está disponible y qué viene después

Muse Image ya funciona en la app de Meta AI y en meta.ai a nivel global. Un dato importante a aclarar: la generación de imágenes en chats directos con Meta AI dentro de WhatsApp todavía no está disponible y llegará próximamente. Para anunciantes, Muse Image se integrará próximamente a Advantage+ Creative.

Además, Meta dio un primer adelanto de Muse Video, el siguiente modelo en desarrollo, que llegará en los próximos meses a creadores y a Meta AI.