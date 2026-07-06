La herramienta que las tecnológicas no quieren que conozcas: así podés delatar los fallos de la IA

La iniciativa busca convertirse en una referencia para registrar incidentes con la IA.

La inteligencia artificial avanza a un ritmo acelerado, pero también crecen los riesgos asociados a su uso. Frente a este escenario, un grupo internacional de investigadores presentó FLARE-AI (Flaw Reporting for AI), una plataforma colaborativa que permite reportar, documentar y hacer seguimiento de fallas en sistemas de IA.

La iniciativa busca convertirse en una referencia para registrar incidentes como chatbots que generan malware, ofrecen instrucciones para fabricar explosivos, filtran información personal o producen respuestas que pueden incentivar pensamientos delirantes. Además de recibir reportes de los usuarios, el sistema permite que otros especialistas verifiquen cada caso y los deriven tanto a los desarrolladores de los modelos afectados como a organizaciones dedicadas al monitoreo de vulnerabilidades tecnológicas. Sus creadores comparan el funcionamiento del sitio con el de Downdetector, pero aplicado al ecosistema de la inteligencia artificial.

Por qué nació FLARE-AI

Según Avijit Ghosh, investigador de políticas de IA en Hugging Face y uno de los impulsores del proyecto, hoy no existe un mecanismo centralizado y transparente para informar este tipo de problemas. FLARE-AI fue desarrollado junto con otros 49 expertos pertenecientes a 32 organizaciones, quienes sostienen que contar con un sistema unificado será cada vez más importante a medida que la IA se incorpore a más actividades y los agentes inteligentes ganen autonomía.

Los investigadores remarcan que las fallas de la inteligencia artificial no se limitan a cuestiones de ciberseguridad. También incluyen casos de discriminación, sesgos, desinformación y daños psicológicos, situaciones que actualmente son tratadas con criterios diferentes por cada empresa tecnológica. Esa falta de estándares, aseguran, dificulta la transparencia y hace que muchos incidentes pasen inadvertidos.

Qué desafíos enfrenta la plataforma

El lanzamiento de FLARE-AI llega después de varios episodios que dejaron en evidencia las vulnerabilidades de los modelos actuales. Entre ellos figuran ataques que lograron engañar a navegadores con IA para eludir medidas de seguridad y un método que permitió extraer datos personales de un chatbot mediante imágenes especialmente diseñadas. También se recuerda el caso de OpenAI, que debió actualizar uno de sus modelos luego de detectar que respondía de manera excesivamente complaciente, reforzando en algunos usuarios ideas delirantes.

Las fallas de la inteligencia artificial no se limitan a cuestiones de ciberseguridad.

Aunque especialistas consideran que la plataforma puede mejorar la seguridad de la inteligencia artificial, también advierten que enfrentará desafíos importantes, como filtrar reportes irrelevantes y contar con el respaldo de organismos con autoridad suficiente para validar los casos.

En paralelo, un proyecto legislativo en Estados Unidos propone que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) desarrolle normas para la notificación de fallas y mantenga una base de datos centralizada, una medida que podría fortalecer iniciativas como FLARE-AI y facilitar la evaluación de la seguridad de los distintos sistemas de inteligencia artificial.