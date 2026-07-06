DT Solbakken desvela regalo de Ancelotti tras la victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial

Al noruego Stale Solbakken le costó conciliar el sueño tras la victoria 2-1 sobre Brasil el domingo en los octavos de final del Mundial, y el entrenador reveló que un gesto de Carlo Ancelotti puso fin a un malentendido nacido en un video.
Antes del partido, muchos aficionados brasileños se sintieron provocados por un video en el que Solbakken decía "¡Carlo Ancelotti, vamos por ti!" tras la victoria de Noruega sobre Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.
Pero el DT de 58 años afirmó que se había sacado de contexto y, por lo visto, Ancelotti no le guardó rencor.
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"Puedo decir que él (Ancelotti) demostró su enorme grandeza tras el partido. Envió a un representante con una camiseta brasileña con mi nombre en la espalda y un saludo. Así que fue un gesto muy significativo", declaró Solbakken a periodistas el lunes.
El delantero Erling Haaland marcó dos goles que clasificaron a Noruega para los cuartos de final por primera vez, donde se enfrentará a Inglaterra. Solbakken concedió a sus jugadores y cuerpo técnico una noche libre para celebrar, mientras él apenas podía conciliar el sueño.
"Dejé que el cuerpo técnico celebrara a su manera. Yo estaba demasiado cansado, así que me fui a la cama y volví a ver el partido; después estuve echando un vistazo aquí y allá, respondí a algunos mensajes y dormí muy poco. Pero ha sido una buena mañana", afirmó Solbakken.
El entrenador señaló que no les había dado precisamente carta blanca a sus jugadores para celebrar su histórica victoria, pero que esperaba que hayan disfrutado de todos modos.
"Son ellos mismos quienes deciden estas cosas; es libertad con responsabilidad. Siempre es así, y estos chicos lo gestionan muy bien", añadió.
Con información de Reuters