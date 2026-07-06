DT Solbakken desvela regalo de Ancelotti tras la victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs Noruega

Al noruego Stale Solbakken le costó conciliar el sueño tras la victoria ‌2-1 sobre Brasil ‌el domingo en los octavos de final del Mundial, y el entrenador reveló que un gesto de Carlo Ancelotti puso fin a un malentendido nacido en un video.

Antes del partido, muchos aficionados brasileños se sintieron provocados por ​un video en ⁠el que Solbakken decía "¡Carlo Ancelotti, vamos por ‌ti!" tras la victoria de Noruega ⁠sobre Costa de Marfil ⁠en los dieciseisavos de final.

Pero el DT de 58 años afirmó que se había sacado de ⁠contexto y, por lo visto, Ancelotti no ​le guardó rencor.

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"Puedo decir que ‌él (Ancelotti) demostró su enorme ‌grandeza tras el partido. Envió a un representante ⁠con una camiseta brasileña con mi nombre en la espalda y un saludo. Así que fue un gesto muy significativo", declaró ​Solbakken a ‌periodistas el lunes.

El delantero Erling Haaland marcó dos goles que clasificaron a Noruega para los cuartos de final por primera vez, donde se enfrentará a Inglaterra. ⁠Solbakken concedió a sus jugadores y cuerpo técnico una noche libre para celebrar, mientras él apenas podía conciliar el sueño.

"Dejé que el cuerpo técnico celebrara a su manera. Yo estaba demasiado cansado, así que me fui a la cama y ‌volví a ver el partido; después estuve echando un vistazo aquí y allá, respondí a algunos mensajes y dormí muy poco. Pero ha sido una buena mañana", afirmó Solbakken.

El entrenador señaló que ‌no les había dado precisamente carta blanca a sus jugadores para celebrar su histórica victoria, pero ‌que esperaba que ⁠hayan disfrutado de todos modos.

"Son ellos mismos quienes deciden estas cosas; es ​libertad con responsabilidad. Siempre es así, y estos chicos lo gestionan muy bien", añadió.

Con información de Reuters