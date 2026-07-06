Las muertes por terremotos en Venezuela suben a 3.535 y miles permanecen desplazados

El ​número de muertos por los dos terremotos de Venezuela ha aumentado a 3.535, informaron las autoridades el lunes, ‌mientras cerca de 18.000 ‌personas siguen sin hogar, casi dos semanas después de que sismos azotaron la capital y las zonas costeras cercanas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó el último recuento oficial en su cuenta de Telegram en la que informó de 16.740 heridos. El número de personas sin hogar ha ​aumentado a 17.854, ⁠tras los dos sismos del 24 de junio, de ‌magnitudes de 7,2 y 7,5, y que ocurrieron ⁠con apenas unos segundos de diferencia.

La ⁠Vicepresidencia Social ha dicho que al menos 12.800 personas se encuentran en 80 albergues en Caracas y La Guaira, la localidad ⁠más devastada por los terremotos gemelos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La presidenta encargada de ​Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido las medidas ‌del Gobierno frente a una ‌creciente frustración de quienes consideran que la respuesta ha ⁠sido tardía e inadecuada.

Rodríguez dijo que las fuerzas de seguridad se desplegaron de inmediato y anunció la creación de una nueva unidad militar para ayudar a enfrentar emergencias y desastres.

El ​lunes se ‌pudieron ver camiones y trabajadores forenses que transportaban ataúdes, así como maquinaria para excavar zanjas en una zona de La Guaira, donde trabajadores con palas estaban en una explanada en la que se podían ⁠ver cruces blancas, y donde las autoridades venezolanas entierran cuerpos, según testigos Reuters.

Las Naciones Unidas continúan ampliando la ayuda a las personas afectadas por los terremotos en coordinación con el gobierno de Caracas, informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa habitual el lunes.

Algunos equipos de búsqueda y rescate ‌permanecen desplegados en las zonas afectadas, mientras que otros equipos especializados de ingeniería y apoyo médico siguen llegando.

Dujarric indicó que la evaluación integral de las necesidades, que servirá de base para un plan de respuesta actualizado, está casi terminada. No proporcionó un ‌plazo para la publicación de dicha evaluación. Las agencias de la ONU prestan servicios en tres campamentos y continúan las evaluaciones para ‌ampliar los servicios ⁠en otros lugares.

El plan de respuesta humanitaria para Venezuela ha recibido 274 millones de dólares, incluyendo ​más de 32 millones de dólares en contribuciones del sector privado, añadió Dujarric.

Con información de Reuters