Batacazo en el Mundial 2026: con dos goles de Haaland, Noruega eliminó a Brasil

Noruega hizo historia en el Mundial 2026: el combinado nórdico se impuso por 2 a 1 ante Brasil y se clasificó a los cuartos de final del certamen. Erling Haaland fue el gran héroe de la clasificación con dos goles en una ráfaga de diez minutos, cuando el dueño llegaba a su tramo final y parecía que habría alargue. A pesar del descuento de Neymar en tiempo añadido, la 'Canarinha' no logró dar vuelta el resultado y sumó una nueva decepción en la competición.

Video: el primer gol de Haaland para abrir el marcador en Noruega vs. Brasil

El resumen de la histórica clasificación de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026

En una jornada que quedará grabada en las páginas doradas de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Noruega dio la gran sorpresa de la fase de grupos al derrotar por 2-0 a su par de Brasil. Con un planteo táctico impecable y una defensa que resistió los embates de la Verdeamarela, el conjunto europeo selló un triunfo histórico que revoluciona el panorama del certamen internacional.

Los dos goles del encuentro fueron por el implacable delantero Erling Haaland a los 24 minutos de la segunda etapa, tras capitalizar una habilitación perfecta de Martin Ødegaard y definir con potencia ante la salida del arquero Ederson.

Durante la primera mitad, el seleccionado sudamericano intentó imponer el ritmo del partido adueñándose de la posesión del balón. Con ráfagas de juego asociado entre Vinícius Júnior y Rodrygo, Brasil merodeó constantemente el área rival, pero careció de la puntada final. Noruega, lejos de replegarse con timidez, aguantó con firmeza gracias a una soberbia actuación de su guardameta Ørjan Nyland, quien a los 32 minutos ahogó el grito de gol brasileño tras desviar al córner un remate a quemarropa en el poste derecho.

En el complemento, la fricción y el desgaste físico empezaron a pasar factura. Luego de una pausa de hidratación que sirvió para reordenar las piezas, los europeos encontraron el espacio que tanto esperaban: después de un centro desde el sector izquierdo, Haaland conectó un certero cabezazo para vencer a Alisson y abrir el marcador a los 79 minutos.

Los minutos finales se vivieron con pura tensión. El entrenador de Brasil quemó las naves mandando toda su artillería al ataque, pero la muralla defensiva noruega se mostró impenetrable y rechazó cada centro desesperado de la Canarinha hasta el pitazo final del árbitro.

Con este impactante 2-0, Noruega rompe los pronósticos, le quita el invicto a una de las máximas potencias del fútbol mundial y se acomoda con firmeza en los primeros puestos, demostrando que está lista para dar pelea ante cualquiera en este Mundial 2026.