Cerró una importante fábrica de cerveza artesanal en Lomas de Zamora.

A través de sus redes sociales, Gulliver, una importante fábrica de cerveza artesanal de Lomas de Zamora, anunció su cierre en medio de la crisis económica que atraviesa el sector. Luego de 11 años de producción, la planta ubicada sobre Molina Arrotea 1171 dejó de funcionar de manera definitiva. "Lamentablemente hemos tenido que tomar la decisión de cerrar la fábrica. No es marketing, no es joda", expresaron desde la empresa.

Cerró la fábrica de cerveza artesanal Gulliver: 12 trabajadores quedaron desocupados

En el comunicado difundido por la fábrica explicaron que la decisión responde al complejo escenario económico que afecta al consumo. "La triste realidad que nos golpea y nos obliga a tomar esta decisión", señalaron en el mensaje, y agregaron: "El consumo masivo está cada día más bajo y deteriorado".

Desde la empresa remarcaron que intentaron sostener la actividad durante los últimos años, incluso frente a distintos contextos adversos. "Hemos dado todo por sostener a Gulliver. Devaluaciones, pandemia, inflación; le pusimos el pecho a todas, pero nos terminaron ganando", expresaron con pesar.

Cerró Gulliver, una fábrica de cerveza artesanal de zona sur.

En diálogo con Palo y Zanahoria, por El Destape 1070, el dueño de la fábrica, Martín Arnal, brindó más detalles sobre la situación que atravesaban. "Podíamos producir 30 mil litros por mes y últimamente estábamos laburando al 20% de nuestra capacidad", explicó, dando cuenta de la fuerte caída en la demanda que sufrió la empresa durante los últimos meses.

El empresario también señaló que el sostenimiento de la estructura se volvió cada vez más difícil ante la disminución de las ventas y el aumento de los costos operativos, un escenario que, según indicó, terminó haciendo inviable la continuidad de la producción. "La cerveza la consume el laburante, no estamos vendiendo caviar ni champagne. Hoy una salida o una cerveza se volvió un lujo", expresó Arnal.

Asimismo, el dueño de Gulliver se refirió al rol del Gobierno frente a la crisis económica y social: "Hay una desconexión del Gobierno con la realidad. No entienden lo que es tomarse el bondi, remarla y tener que decirle a un empleado que se queda sin trabajo". Según informan desde Enfoque sindical, la empresa empleaba de manera directa e indirecta a 12 trabajadores.

"Queremos agradecer a amigos, vecinos, clientes y proveedores que nos acompañaron durante estos 11 años de felicidad, buenas birras y encuentros. Fue un viaje muy lindo en su mayoría. Desde Molina Arrotea 1171 les mandamos un abrazo a todos", cerraron desde Gulliver a través del comunicado.