Una fábrica de amortiguadores frenará su actividad.

La complicada situación que atraviesa la industria metalúrgica sumó un nuevo conflicto con la paralización de una histórica fábrica de amortiguadores por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

ZF Argentina, la ex Sachs, comenzará a aplicar desde este mes un esquema de suspensiones parciales en su planta de San Francisco, Córdoba, pero con el compromiso de preservar los 340 puestos de trabajo existentes.

El entendimiento fue alcanzado entre la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional San Francisco luego de negociaciones que permitieron reducir significativamente el alcance de las medidas que originalmente pretendía implementar la compañía.

Según explicó el secretario general de la UOM local, Lucas Sarmiento, el convenio contempla una cláusula de paz social por tres meses. "Ni la empresa ni la organización sindical pueden tomar ningún tipo de medidas", señaló el dirigente a Infogremiales. De esta manera, ZF no podrá avanzar con despidos durante ese período, mientras que el gremio se comprometió a no realizar acciones directas.

Cómo será el esquema de suspensiones en ZF Amortiguadores

Las suspensiones regirán durante junio, julio y agosto y alcanzarán únicamente a tres jornadas por mes. En concreto, la empresa paralizará la actividad tres lunes mensuales, reduciendo considerablemente el plan original que había sido presentado ante el Ministerio de Trabajo.

Por esos días de inactividad, los trabajadores percibirán el 75% de sus salarios bajo la modalidad no remunerativa. Al mismo tiempo, continuarán cobrando normalmente el aguinaldo y los adicionales establecidos por convenio, como antigüedad y presentismo.

Además, el acuerdo incorporó una mejora salarial. A pesar de la situación que atraviesa la negociación paritaria nacional de la actividad, la seccional local logró pactar aumentos del 2,5% mensual para junio, julio y agosto, aplicados de manera acumulativa. La actualización representará una mejora cercana al 8% al finalizar el trimestre.

La empresa había solicitado acogerse a un Procedimiento Preventivo de Crisis por siete meses, desde mayo hasta diciembre, con la intención de abonar únicamente el 50% de los salarios correspondientes a las jornadas suspendidas. Sin embargo, la negociación con el sindicato modificó sustancialmente esa propuesta inicial y limitó tanto la duración como el impacto económico de la medida.

Detrás de la decisión aparece un contexto que viene afectando a la planta desde hace varios meses. La fuerte expansión de las importaciones de amortiguadores redujo la participación de la producción nacional en el mercado interno. Según datos expuestos durante las negociaciones, el ingreso de estos productos pasó de poco más de 500.000 unidades en 2024 a superar los 2,1 millones durante 2025.

La caída de la demanda ya había tenido consecuencias sobre el empleo. A comienzos de año fueron desvinculados 44 trabajadores contratados y, posteriormente, otros 30 operarios dejaron la empresa mediante retiros voluntarios, reduciendo la dotación de personal.