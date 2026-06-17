Milei, la fábrica de cerrar empresas: es el peor registro en 20 años

La cantidad de empresas activasa registró una nueva caída en marzo y profundizó una tendencia que ya lleva un año y medio casi sin interrupciones. Según datos relevados a partir de registros oficiales, durante el tercer mes de 2026 cerraron 2.011 empresas respecto de febrero, un dato que vuelve a encender las alarmas sobre la situación de la industria, la actividad económica y el empleo formal.

Según el último Monitor mensual de empresas de Fundar, en marzo de 2026 cerraron 2.011 empresas. El dato contrasta con la caída de 257 firmas registrada el mes anterior y marca una nueva aceleración en el deterioro del tejido productivo. En total, ya se acumulan 26.448 empresas menos desde noviembre de 2023.

La menor caída observada en febrero había estado influida por factores estacionales vinculados a la recuperación de la actividad tras el período de vacaciones. Con la normalización de esa dinámica durante marzo, volvió a evidenciarse una retracción significativa en la cantidad de empresas registradas, a pesar de que el nivel de actividad presentó un incremento de 3,5% con respecto al mes anterior.

“Lo que vemos mes a mes es el resultado de una decisión de política económica: hoy a las empresas les resulta muy difícil competir por una combinación de factores, como costos elevados no solo en moneda local, sino aún más en moneda extranjera, un tipo de cambio bajo y una mayor apertura de la economía”, señaló Guido Zack, director de Economía de Fundar.

Milei, peor que todos: destructor de empresas

De acuerdo con la serie elaborada sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la caída acumulada en la cantidad de empresas durante la gestión de Javier Milei supera la observada en los primeros meses de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

El informe sostiene que la pérdida de 26.448 firmas desde noviembre de 2023 equivale al 5,2% del total de empresas existentes al inicio del período y constituye la mayor contracción para los primeros 28 meses de una gestión presidencial desde que existen registros comparables.

Entre los sectores que más empresas perdieron durante marzo se destacan Comercio (-1.042 empresas), Industria (-320), Transporte y almacenamiento (-280) y Alojamiento y restaurantes (-200). En contraste, Servicios de asociaciones y personales (+160). Actividades administrativas (+71), Construcción (+22) y Salud (+33) registraron aumentos en la cantidad de firmas.

En la comparación interanual, se registran 14.203 empresas menos que en marzo de 2025, lo que representa una caída del 2,8% del total.

Entre los casos más relevantes se encuentran Citroën, que dejó de fabricar vehículos en Argentina y concentrará su producción regional en Brasil y Uruguay; Leval S.A., histórica fabricante de estructuras metálicas y proveedora de Siderar, Siderca y Acindar, que cerró tras más de 50 años de actividad; y la planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos, otro de los cierres que marcaron el período.