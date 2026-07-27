Red Bull ficha a Lagrue, procedente de Mercedes, para dirigir el programa de pilotos jóvenes

Red Bull anunció el lunes en un comunicado la contratación de Gwen Lagrue, que trabajó con el líder de Fórmula Uno Kimi Antonelli en Mercedes, para dirigir su programa de pilotos jóvenes a partir del año que viene.
Esta decisión viene a cubrir el vacío dejado por la marcha, el año pasado, de Helmut Marko.
El francés Lagrue, de 50 años, se incorporó a Mercedes en 2015 y ayudó a formar a los actuales pilotos de F1 Alex Albon, Esteban Ocon y George Russell a través del programa de jóvenes promesas, así como a Antonelli, que tiene solo 19 años aún.
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Anteriormente, ayudó a poner en marcha el programa de desarrollo de pilotos de Renault.
"Gwen se encargará de dirigir el Programa Juvenil de Red Bull, supervisando la identificación, el desarrollo y la progresión de la próxima generación de talentos de la F1", afirmó Red Bull.
El austriaco Marko ha contribuido a que 20 pilotos llegaran a la F1, donde Red Bull cuenta con dos equipos, entre los que se encuentran los cuatro veces campeones Sebastian Vettel y Max Verstappen.
Con información de Reuters