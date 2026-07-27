El Mundial ya quedó atrás en la agenda política y volvió al escenario la incipiente campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de 2027. "Los ecos de la campaña antiargentina y la supuesta conspiración contra la Selección se están apagando", señaló el periodista oficialista Luis Majul al inicio de su editorial, marcando el cambio de foco en la opinión pública hacia las discusiones institucionales que se vienen.
Aunque todavía falta más de un año para las presidenciales, el conductor preferido de Javier Milei fue directo sobre cuál es el debate que ya empezó a instalarse en las usinas del poder: "Falta más de un año para las presidenciales de 2027, pero ¿querés que te diga la verdad? La pregunta del millón, y que se repite en el Círculo Rojo como un mantra, es: ¿podrá Milei ganar en primera vuelta? ¿Le alcanzarán los votos a Milei para ganar en primera vuelta?".
Según Majul, esa incógnita ya empezó a condicionar los movimientos del oficialismo, que trabaja sobre un objetivo concreto antes de pensar en ampliar su base electoral.
La estrategia de fidelización
El periodista afín a la Casa Rosada fue categórico respecto de cuál es el plan que despliega el Presidente en esta etapa: "Por lo pronto, lo que Milei está haciendo es fidelizar el voto antiperonista. Esto para mí es evidente". La lectura apunta a que, antes de buscar sumar votantes nuevos, el gobierno prioriza consolidar el núcleo duro que responde al rechazo al kirchnerismo.
Repudian el insulto de Milei contra De Mendiguren
El Frente Renovador expresó su “más enérgico repudio” a los insultos de Milei contra De Mendiguren, a quien acusó públicamente de haber perjudicado al país y de ser un “ladrón” durante una entrevista realizada en la Exposición Rural.
En un comunicado, el partido liderado por Sergio Massa destacó la trayectoria empresarial y política de De Mendiguren y aseguró que trabajó desde esos cargos por la producción nacional, la industria, las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo. “Jamás tuvo causa ni condena alguna que justifique semejante agresión”, sostuvo el espacio.
El Frente Renovador afirmó que "en democracia, las ideas, las políticas públicas y las decisiones de gobierno pueden y deben debatirse. Lo que no puede naturalizarse es la descalificación personal ni la agresión como forma de ejercicio del poder".
“Que el Presidente de la Nación insulte a un ex funcionario sin ninguna razón constituye un agravio inadmisible que degrada la palabra presidencial y empobrece el debate público”, señaló el comunicado firmado por el presidente del partido, el diputado Diego Giuliano.