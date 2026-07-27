El Mundial ya quedó atrás en la agenda política y volvió al escenario la incipiente campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de 2027. "Los ecos de la campaña antiargentina y la supuesta conspiración contra la Selección se están apagando", señaló el periodista oficialista Luis Majul al inicio de su editorial, marcando el cambio de foco en la opinión pública hacia las discusiones institucionales que se vienen.

Aunque todavía falta más de un año para las presidenciales, el conductor preferido de Javier Milei fue directo sobre cuál es el debate que ya empezó a instalarse en las usinas del poder: "Falta más de un año para las presidenciales de 2027, pero ¿querés que te diga la verdad? La pregunta del millón, y que se repite en el Círculo Rojo como un mantra, es: ¿podrá Milei ganar en primera vuelta? ¿Le alcanzarán los votos a Milei para ganar en primera vuelta?".

Según Majul, esa incógnita ya empezó a condicionar los movimientos del oficialismo, que trabaja sobre un objetivo concreto antes de pensar en ampliar su base electoral.

La estrategia de fidelización

El periodista afín a la Casa Rosada fue categórico respecto de cuál es el plan que despliega el Presidente en esta etapa: "Por lo pronto, lo que Milei está haciendo es fidelizar el voto antiperonista. Esto para mí es evidente". La lectura apunta a que, antes de buscar sumar votantes nuevos, el gobierno prioriza consolidar el núcleo duro que responde al rechazo al kirchnerismo.