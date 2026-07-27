"Una lucha incansable": Insfrán encabezó el acto homenaje del 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Evita

El gobernador de Formosa y presidente del Partido Justicialista (PJ) provincial, Gildo Insfrán, encabezó este domingo el acto conmemorativo por el 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón. La ceremonia reunió a dirigentes, organizaciones sociales, militantes y referentes del Modelo Formoseño para recordar a quien el peronismo reconoce como "la abanderada de los humildes" y reivindicar su legado en la lucha por la justicia social y la ampliación de derechos.

A través de sus redes sociales, el mandatario formoseño expresó: "Honramos el legado de Evita, una mujer que marcó la historia argentina con su lucha incansable por la justicia social, la igualdad y los derechos de quienes más lo necesitaban”.

Seguidamente, puso en resalto que “su compromiso con el pueblo continúa inspirando la construcción de una sociedad más solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos”.

El homenaje se desarrolló frente al busto de Evita, ubicado en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Eva Perón, en la ciudad de Formosa. En su carácter de presidente del PJ Formosa y del Congreso Nacional del Partido Justicialista, Insfrán encabezó la ceremonia acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente capitalino Jorge Jofré, legisladores, funcionarios y militantes.

La actividad comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Formosa. Posteriormente, la diputada provincial Claudia Villarruel fue la encargada de brindar el discurso central de la jornada, mientras que el homenaje incluyó la interpretación de la obra "Serenata a la muerte de Eva".

Como parte del acto, Insfrán, Solís y Jofré colocaron una ofrenda floral al pie del busto de Eva Perón. Luego, el mandatario provincial volvió a rendir homenaje junto a la presidenta alterna del PJ Distrito Formosa, Ana María del Riccio, y demás integrantes de la mesa ejecutiva del partido. A las 20.25, hora en la que Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952, los presentes realizaron un toque de silencio que marcó el cierre de la ceremonia.

Durante su intervención, Villarruel destacó la figura de Evita como símbolo de compromiso con los sectores populares y recordó su papel en la conquista de derechos para las mujeres, los trabajadores, los niños y los adultos mayores.

"Hablar de ella es hablar de lucha y de entrega, pero sobre todo de un amor incondicional hacia los humildes de nuestra Patria", expresó la legisladora, quien también resaltó que Eva Perón irrumpió en una Argentina "conservadora, elitista y patriarcal" para impulsar el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres mediante el voto femenino.

Asimismo, recordó la creación del Partido Peronista Femenino y el trabajo desarrollado a través de la Fundación Eva Perón, desde donde, afirmó, se transformaron las condiciones de vida de miles de trabajadores y familias vulnerables.

En su mensaje, Villarruel sostuvo que Evita "sembró conciencia histórica nacional" y la definió como "la esperanza de la reparación de las desigualdades históricas", al considerar que su legado continúa vigente como bandera de justicia social.

La diputada también estableció un contraste con el escenario político actual y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei. En ese sentido, afirmó que la actual administración promueve el individualismo por sobre lo colectivo y denunció que el ajuste económico, el endeudamiento y las decisiones condicionadas por el Fondo Monetario Internacional afectan la soberanía política y profundizan las desigualdades sociales.

El acto concluyó con una renovada reivindicación de la figura de Eva Perón por parte del peronismo formoseño, que volvió a destacar su legado como referente de la justicia social y de la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables.