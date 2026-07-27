El Vasco Arruabarrena, tras la dura caída de Boca: "Cementerio" y "buscamos un 9"

Las bombas del Vasco Arruabarrena tras la derrota ante Riestra.

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, disparó munición gruesa en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 3-0 contra Deportivo Riestra como visitante. Desde la fuerte autocrítica hasta el mercado de pases, el director técnico de 51 años apeló a la sinceridad para pronunciarse acerca de la actualidad del plantel profesional.

Visiblemente dolido y molesto por la inesperada caída frente al "Malevo", con un equipo con nueve futbolistas que habitualmente son suplentes, el DT fue contundente. De hecho, calificó como "cementerio" al vestuario post partido y reconoció que junto al presidente Juan Román Riquelme buscan a un centrodelantero como refuerzo.

Los dardos de Arruabarrena tras Boca vs. Riestra: "No tuvimos ganas ni ímpetu"

Consultado al respecto de encuentro, el "Vasco" consideró: "Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les íbamos a poder entrar nunca". Incluso, resaltó: "No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa". "Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos", asumió la responsabilidad igualmente.

Con relación al desempeño del equipo, el exfutbolista aseguró que "hay que tener cuidado siempre" porque "el fútbol argentino te mete un mazazo y te devuelve en la realidad". "Debemos seguir trabajando, ser cautelosos, ver tanto en la victoria como derrota en la medida justa y que sirva como experiencia. El vestuario es un cementerio y está bien que duela, pero mañana 9.30 tenemos que empezar a trabajar el partido con O'Higgins, hay que enfocarse en estos errores y que no se repitan", puntualizó.

Al mismo tiempo, Arruabarrena dijo desde Boca: "Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota, sería una estupidez no hacerlo y que nos haga más daño del que ya nos hizo...". En cuanto al análisis del encuentro, marcó: "Obviamente hay cosas para mejorar, si bien tuvimos el control a mí me gusta tener la pelota para hacer daño, sino no sirve. Entiendo que los tres palos del primer tiempo puedan perjudicar la moral y la confianza, pero somos Boca y tenemos que generar más".

Las bombas del Vasco Arruabarrena tras la derrota ante Riestra.

"Es un golpe duro, seré sincero, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar", reconoció el "Vasco". También dejó en claro que "la única manera de salir de este golpe es estar juntos corrigiendo cosas" y agregó: "Después, sabemos que estamos en Boca y las oportunidades hay que aprovecharlas". Por último, admitió que irán por un centrodelantero sí o sí: "Estamos con el Presidente buscando un nueve por la lesión de Adam Bareiro. Pero la derrota no es sólo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero".

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