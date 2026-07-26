Pruebas Aprender: La Rioja fue la provincia que más mejoró el crecimiento nacional en matemática

La Rioja fue la provincia que más mejoró sus resultados en Matemática en las pruebas Aprender 2025 y se posicionó entre las tres jurisdicciones con mayor crecimiento en Lengua, según el informe elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los datos publicados por la Secretaría de Educación de la Nación. Los resultados muestran un avance significativo en los aprendizajes de los estudiantes de sexto grado del nivel primario y ubican a la provincia entre las que más progresaron en el país.

Las pruebas Aprender evalúan los conocimientos de los alumnos en Lengua y Matemática y clasifican los desempeños en cuatro niveles: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. Para medir la evolución educativa, el informe considera el porcentaje de estudiantes que alcanzaron los niveles satisfactorio o avanzado, es decir, aquellos que lograron los aprendizajes esperados para su año escolar.

El desempeño más destacado de La Rioja se registró en Matemática. En 2023, el 40,1% de los estudiantes había alcanzado niveles satisfactorio o avanzado. Dos años después, esa cifra se elevó al 46,4%, lo que representa un incremento de 6,3 puntos porcentuales y la mayor mejora registrada entre las 24 jurisdicciones argentinas.

La provincia superó incluso a Catamarca, que registró un crecimiento de 6,2 puntos, y a La Pampa, con una mejora de 5,9 puntos porcentuales. En tanto, el promedio nacional aumentó 3,5 puntos, pasando del 51,5% al 55%.

Los datos adquieren especial relevancia si se considera que Matemática continúa siendo una de las áreas con mayores dificultades del sistema educativo argentino. Mientras que a nivel nacional casi ocho de cada diez estudiantes alcanzaron desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua, en Matemática apenas poco más de la mitad logró los aprendizajes esperados.

En este contexto, el crecimiento de La Rioja prácticamente duplicó el promedio nacional y la posicionó como la provincia que más avanzó en la enseñanza de esta disciplina durante el período analizado.

Un importante avance en Lengua

Los resultados también fueron positivos en Lengua. El porcentaje de estudiantes riojanos que alcanzó niveles satisfactorio o avanzado pasó del 61,4% en 2023 al 74,6% en 2025, lo que representa una mejora de 13,2 puntos porcentuales.

El crecimiento ubicó a La Rioja como la tercera provincia con mejor desempeño en términos de evolución, únicamente por detrás de San Juan y Catamarca. Además, el incremento superó el promedio nacional, que registró una mejora de 10,5 puntos porcentuales al pasar del 66,4% al 76,9%.

El 74,6% obtenido en la edición 2025 constituye, además, el mejor resultado histórico alcanzado por la provincia desde la implementación de las pruebas Aprender. En las distintas evaluaciones nacionales, La Rioja había registrado un 59% en 2016, un 71,5% en 2018, un 66,6% en 2021 y un 61,4% en 2023.

Otro aspecto destacado fue el elevado nivel de participación de los estudiantes riojanos. El 92,5% de los alumnos matriculados en sexto grado respondió la evaluación, uno de los porcentajes más altos del país y superior al promedio nacional, que se ubicó en el 84%.

La alta cobertura resulta un elemento central para garantizar la representatividad estadística de los resultados y permite afirmar que los datos reflejan con precisión la realidad educativa provincial.

Desde el Ministerio de Educación de La Rioja señalaron que estos avances son consistentes con las políticas impulsadas en el marco del Plan Educativo Provincial "Rosario Vera Peñaloza", particularmente aquellas orientadas al fortalecimiento de la alfabetización inicial y avanzada y a la mejora de la enseñanza de Lengua y Matemática.

Asimismo, destacaron que los resultados de Aprender 2025 constituyen una herramienta clave para continuar fortaleciendo las estrategias pedagógicas y acompañar el trabajo que desarrollan las escuelas de toda la provincia.

De esta manera, La Rioja cerró la edición 2025 de las pruebas Aprender posicionándose como una de las provincias con mayor crecimiento educativo del país y consolidando avances significativos en dos áreas fundamentales para la formación de los estudiantes.