Orgullo riojano: Gabriel Sosa fue una de las grandes figuras argentinas en los Juegos Parasuramericanos

El atleta riojano Gabriel Sosa tuvo una actuación sobresaliente en la segunda edición de los Juegos Parasuramericanos, disputados en Valledupar, Colombia, al conquistar dos medallas de oro y una de plata en las competencias de atletismo adaptado. Con estos resultados, el deportista volvió a posicionarse entre los mejores exponentes del continente en su disciplina y sumó un nuevo logro para el deporte riojano.

Sosa integró la delegación argentina que participó del certamen internacional desarrollado entre el 2 y el 15 de julio, en el que compitieron más de mil paraatletas de 11 países sudamericanos en 13 disciplinas deportivas.

El riojano se destacó en las pruebas de velocidad y medio fondo de las categorías T53-T54, reservadas para atletas en silla de ruedas. Su primera medalla dorada llegó en los 1.500 metros, donde registró un tiempo de 3:20.62 que le permitió subir a lo más alto del podio.

Posteriormente, volvió a consagrarse campeón en la prueba de 400 metros, al completar el recorrido en 47.08 segundos, consolidando así una actuación histórica para el deporte adaptado provincial.

Además, Sosa obtuvo la medalla de plata en los 100 metros, con un tiempo de 14.47 segundos, completando un total de tres preseas en el certamen internacional.

Su desempeño fue uno de los puntos destacados de la participación argentina en los Juegos Parasuramericanos, donde la delegación nacional alcanzó un histórico tercer puesto en el medallero general con un total de 132 medallas: 41 de oro, 51 de plata y 40 de bronce. Argentina quedó únicamente por detrás de Brasil y del país anfitrión, Colombia.

El evento reunió a 1.064 paraatletas provenientes de toda Sudamérica y marcó el inicio del nuevo ciclo paralímpico internacional. Las próximas grandes citas serán los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

En esta edición, los deportistas argentinos compitieron en 12 de las 13 disciplinas del programa y consiguieron medallas en todas ellas, con excepción del tenis en silla de ruedas. Entre las actuaciones más destacadas de la delegación se encuentra la del nadador Joaquín Leiva, quien obtuvo seis medallas.

La destacada actuación de Gabriel Sosa no solo reafirma su presente deportivo, sino que también representa un motivo de orgullo para La Rioja, que continúa sumando representantes de alto rendimiento en competencias internacionales. Sus tres medallas en Valledupar ratifican el crecimiento del deporte adaptado en la provincia y lo consolidan como uno de los grandes referentes argentinos del atletismo paralímpico.