Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 26 de julio

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy domingo 26 de julio se mantienen actualizados. A continuación, el detalle por empresa:
Precios YPF
- Nafta Súper: $2048.00
- Nafta Premium: $2262.00
- Gasoil: $2115.00
- Gasoil Premium: $2323.00
- GNC: $689.90
Precios Shell
- Nafta Súper: $2131.86
- Nafta Premium: $2434.50
- Gasoil: $2199.50
- Gasoil Premium: $2495.27
- GNC: $636.73
Precios Axion
- Nafta Súper: $2099.00
- Nafta Premium: $2429.00
- Gasoil: $2189.00
- Gasoil Premium: $2469.00
- GNC: $550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2027.00
- Nafta Premium: $2406.00
- Gasoil: $2180.00
- Gasoil Premium: $2440.00
- GNC: $643.00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1597.00
- Nafta Premium: $1825.00
- Gasoil: $1754.00
- Gasoil Premium: $1899.00
- GNC: $529.00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1245.00
- Nafta Premium: $1471.00
- Gasoil: $1225.00
- Gasoil Premium: $1409.00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2030.00
- Nafta Premium: $2223.00
- Gasoil Premium: $2389.00
- GNC: $709.00
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $1399.90
- Nafta Premium: $1667.00
- Gasoil: $1358.00
- Gasoil Premium: $1666.00
- GNC: $632.27
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.