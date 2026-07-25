Colapinto no logró superar Q2 y largará 13° en el GP de Hungría de la F1

Franco Colapinto volvió a demostrar su templanza en el emblemático trazado de Hungaroring, en el marco del Gran Premio de Hungría. Tras un viernes accidentado en el que debió abandonar prematuramente la segunda práctica libre por un despiste y ceder su butaca en el primer ensayo, el pilarense dio muestra del carácter que lo caracteriza para recomponer la marcha y terminar en el puesto 13 en la clasificación para la carrera del domingo.

El corredor argentino logró superar con facilidad la Q1 en el circuito de Hungaroring, al igual que su compañero Pierre Gasly, pero ninguno de los dos consiguió meterse en Q3, pese al buen desempeño de ambos. Mientras el francés saldrá 12°, Colapinto saldrá apenas un puesto por detrás.

En la tanda matutina del sábado, el equipo Alpine completó un ágil trabajo de reparación y puesta a punto sobre el monoplaza. Colapinto fue el primero en salir a pista para chequear el andar del vehículo, acumulando un total de 30 vueltas -el corredor que más giró en la sesión- y deteniendo el cronómetro en 1m20s055, registro que lo ubicó en el 14° puesto. El joven argentino quedó a tan solo tres décimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

En un circuito caracterizado por su exigencia técnica y la dificultad para realizar sobrepasos, el argentino buscará afinar el ritmo de carrera para pelear nuevamente por ingresar en la zona de puntos este domingo. Colapinto llega a Budapest impulsado por sus valiosas actuaciones recientes en Silverstone y Bélgica, donde logró sumar puntos para el campeonato

Horarios del GP de Hungría 2026 de F1

Tras el GP de Bélgica, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Hungaroring, donde se disputará el Gran Premio de Hungría entre el 24 y 26 de julio por la decimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: