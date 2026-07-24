El Mundial en la era digital: cómo TikTok logró un hito de un billón de vistas gracias a los hinchas

Fuente: MARCA.

La Copa del Mundo ya no se vive solo en los estadios ni frente al televisor. TikTok funcionó como segunda pantalla, archivo de momentos y punto de encuentro para hinchas de todo el mundo, convirtiendo cada gol, cada reacción y cada celebración cultural en contenido compartido en tiempo real.

Los números que definen la magnitud

La cuenta oficial @fifaworldcup generó casi 28 mil millones de visualizaciones y más de 1.700 millones de me gusta durante el torneo. Desde enero de 2026, sumó 57 millones de nuevos seguidores. Por su parte, la cuenta @FIFA, lanzada justo antes del torneo, alcanzó 1.500 millones de visualizaciones y 8 millones de seguidores en pocas semanas.

Los usuarios también crearon masivamente. Desde el arranque del torneo se compartieron más de 22 millones de videos con hashtags relacionados. #FIFAWorldCup creció un 1.700% respecto a toda la Copa del Mundo de Qatar 2022, mientras que #WorldCup aumentó un 600% en el mismo período.

El detrás de escena que TikTok hizo posible

Treinta Corresponsales Creadores de 22 países y cuatro continentes cubrieron el torneo con acceso sin precedentes. Desde los micros de llegada y los calentamientos hasta las conferencias de prensa y los momentos entre partidos, los creadores ofrecieron una perspectiva que ninguna señal televisiva podía replicar. Las transmisiones en vivo de las señales oficiales generaron 660 millones de visualizaciones únicas, y el programa original Today @ FIFA World Cup llegó a 45 millones de espectadores únicos.

El coleccionismo digital que rompió todos los récords

Por primera vez, TikTok y Panini llevaron el álbum de figuritas al formato digital dentro de los Hubs del Mundial. Los hinchas completaron tareas diarias, intercambiaron tarjetas duplicadas y construyeron colecciones de 144 tarjetas con jugadores y selecciones de las 48 naciones participantes. Más de 96 millones de fans participaron, convirtiéndola en la campaña con mayor participación de la historia de TikTok.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido el mayor momento de contenido que hemos visto en TikTok", dijo Rollo Goldstaub, Director Global de Deportes de la plataforma. "Los fans no solo miran resúmenes: miran reacciones, análisis tácticos, acceso detrás de escena y perspectivas de aficionados de todo el mundo".