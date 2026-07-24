La pastelería de la familia de Scaloni que es furor en Pujato por sus combos mundialistas.

Mientras Lionel Scaloni disfruta de unos días de descanso en Pujato tras un nuevo logro con la Selección Argentina, el apellido del entrenador también despierta interés por otro motivo: la pastelería que creó su hermana, Corina Scaloni, y que se convirtió en uno de los lugares más visitados de la localidad santafesina gracias a sus propuestas dulces y a sus ya famosos combos inspirados en la Scaloneta.

Scala Bakery nació como un emprendimiento familiar que rápidamente trascendió las fronteras de Pujato. El primer local abrió sus puertas el 21 de diciembre de 2023 sobre J. R. Rodríguez 120 y, tras la gran respuesta del público, pocos meses después sumó una segunda sucursal en el Mercado Don Bosco de Funes.

Corina Scaloni es la hermana del DT de la Selección Argentina.

Detrás del proyecto está Corina Scaloni, quien dejó atrás su carrera como contadora pública para dedicarse de lleno a la pastelería. En sus redes sociales suele contar que el cambio fue el resultado de un sueño perseguido durante años y que decidió emprender guiada por los valores de trabajo, responsabilidad y esfuerzo que aprendió en su familia.

Los combos mundialistas, el gran atractivo

En plena fiebre por la Selección Argentina, Scala Bakery lanzó distintas promociones con estética celeste y blanca que rápidamente comenzaron a viralizarse entre los fanáticos. Los combos mundialistas incluyen una selección de productos de la casa y se presentan con un packaging especialmente diseñado para homenajear a la Scaloneta.

Las cajas están decoradas con ilustraciones vinculadas al título obtenido por Argentina e incluso incorporan planchas de stickers con referencias al Mundial, la Copa del Mundo, el micro del plantel, el popular "5 de copas" y hasta un carpincho tomando mate, uno de los símbolos más repetidos por los hinchas en redes sociales. La propuesta convirtió a la pastelería en una parada obligada para quienes visitan Pujato y buscan llevarse un recuerdo relacionado con la familia del entrenador campeón del mundo.

La pastelería tiene en su menú varios postres con estética mundialista.

Si hay un producto que identifica a Scala Bakery es el rogel, un clásico que Lionel Scaloni ha reconocido en distintas oportunidades como uno de sus postres preferidos. La pastelería incluso decidió rendirle homenaje con una versión XL bautizada "El Gran Scala", una preparación de más de cinco kilos pensada para compartir entre unas 30 personas. El postre ganó todavía más notoriedad cuando, durante una reciente visita del DT a Pujato, un periodista le entregó uno de estos rogeles frente a las cámaras.

Uno de los grandes éxitos del local son las medialunas de manteca, elaboradas durante tres días para conseguir una textura esponjosa, con abundante almíbar y sin conservantes artificiales. A eso se suma una amplia carta de tortas enteras con variedades como Red Velvet, Matilda, Brownie Patagónico, Carrot Cake, Brownie Bomba, Torta de Nuez y distintas versiones de brownie.

La oferta también incluye postres y tartas para todos los gustos: cheesecake vasco, tiramisú, lemon pie, pavlova, banoffee, key lime pie, cheesecake de pistacho, chocotorta, mousse de chocolate, tarta de frutillas y cheesecakes de frutos rojos o maracuyá, entre muchas otras opciones.

Un emprendimiento que crece junto al fenómeno Scaloni

Aunque el apellido inevitablemente atrae la atención de los fanáticos del fútbol, Scala Bakery logró construir una identidad propia. El proyecto combina recetas artesanales, una estética cuidada y guiños permanentes a la Selección Argentina, transformando cada visita en una experiencia para quienes siguen de cerca a la Scaloneta.

Hoy, tanto vecinos como turistas llegan hasta Pujato para probar el famoso rogel que conquista al entrenador argentino, llevarse alguno de los combos mundialistas o simplemente descubrir por qué la pastelería de la familia Scaloni se convirtió en uno de los emprendimientos gastronómicos más comentados de Santa Fe.