Quién es la hermana de Lionel Scaloni que es dueña de una pastelería en Pujato

Corina Scaloni es la hermana menor del entrenador de la Selección Argentina y desarrolla su proyecto gastronómico en la localidad que vio crecer a la familia

La vida de Lionel Scaloni suele despertar gran interés entre los fanáticos del fútbol argentino. Más allá de su exitosa carrera como entrenador de la Selección Argentina, gran parte de su familia continúa viviendo en Pujato, la localidad santafesina que lo vio crecer y donde uno de sus seres más cercanos desarrolla un reconocido emprendimiento gastronómico.

La familia de Lionel Scaloni y su vínculo con Pujato

Aunque el entrenador campeón del mundo mantiene un perfil bajo respecto de su vida privada, se conocen algunos detalles sobre su entorno familiar. Lionel Scaloni tiene dos hermanos: Mauro, el mayor, y Corina, la menor de los tres.

Mientras el director técnico divide su tiempo entre Argentina y Europa debido a sus compromisos profesionales, sus hermanos permanecen en Pujato, un pueblo que adquirió gran notoriedad internacional tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El vínculo de la familia con la localidad santafesina sigue siendo muy fuerte y es habitual que el entrenador aproveche sus visitas al país para compartir tiempo con sus seres queridos.

Quién es Corina Scaloni, la hermana menor de Lionel

Corina Scaloni es la hermana menor de Lionel Scaloni y la responsable de un exitoso emprendimiento gastronómico ubicado en Pujato. Su pastelería, llamada Scala Bakery, ganó popularidad en los últimos años y experimentó un importante crecimiento a partir de la repercusión internacional que alcanzó el entrenador de la Selección Argentina.

A través de las redes sociales del emprendimiento, Corina suele compartir imágenes familiares y publicaciones relacionadas con su trabajo. Uno de los posteos más emotivos fue realizado luego de uno de los logros deportivos de su hermano.

"Eso que va más allá del resultado... la identidad y el sentido de pertenencia", escribió Corina Scaloni en la cuenta oficial de Instagram de Scala Bakery junto a una fotografía abrazando al entrenador de la Selección Argentina. En la misma publicación agregó la frase: "Orgullosamente argentinos".

Las palabras reflejan el fuerte lazo familiar y el orgullo compartido por los logros alcanzados por el director técnico.

Scala Bakery, la pastelería que creció junto a la popularidad del entrenador

Scala Bakery se convirtió en uno de los emprendimientos más conocidos de Pujato. La pastelería es administrada por Corina Scaloni y, con el paso del tiempo, comenzó a recibir una gran atención mediática debido a su vínculo familiar con el entrenador argentino.

La difusión que le brindó Lionel Scaloni en distintas oportunidades contribuyó a incrementar la visibilidad del local gastronómico, que hoy es uno de los lugares más visitados por quienes llegan al pueblo con la intención de conocer más sobre los orígenes del técnico campeón del mundo. El emprendimiento combina la tradición familiar con la identidad del lugar que vio crecer a los hermanos Scaloni, manteniendo un fuerte sentido de pertenencia con la comunidad local.

La pastelería refleja el fuerte sentido de pertenencia de la familia Scaloni y suele compartir emotivas publicaciones dedicadas al entrenador campeón del mundo

Scaloni y su regreso a Pujato para visitar a su familia

Cada vez que visita la Argentina, Lionel Scaloni intenta dedicar parte de su agenda a reencontrarse con su familia en Santa Fe. En una reciente declaración realizada en el aeropuerto de Ezeiza, el entrenador confirmó que tenía previsto viajar a Pujato para compartir algunos días junto a sus seres queridos.

"Intentaré estar con ellos, que tengo ganas de verlos", expresó Lionel Scaloni antes de emprender su viaje. Además, el técnico respondió con humor cuando fue consultado sobre su destino: "Si contesto eso, se me va a llenar el pueblo de gente", bromeó al ser consultado si se dirigía hacia Santa Fe.

Más allá de los títulos obtenidos con la Selección Argentina, el vínculo de Lionel con Pujato permanece intacto. Su historia familiar, la presencia de sus hermanos en el pueblo y el crecimiento del emprendimiento de Corina son una muestra del fuerte arraigo que el entrenador mantiene con sus orígenes.