La ocurrente respuesta de Lali Espósito a la críticas a Argentina: "Batalla"

Lali Espósito respondió a las críticas a Argentina.

El Mundial 2026 dejó un sabor amargo no solo en lo deportivo, ya que personalidades del espectáculo y usuarios de redes alrededor del mundo acusaron a Argentina de racista. Como suele ocurrir, el odio no hizo más que escalar y varios artistas nacionales se pronuncaron en defensa de su patria; entre ellos, Lali Espósito.

En medio de este clima tenso y ante el constante acoso digital hacia los usuarios locales, la voz de Boomerang eligió no entrar en debates extensos ni solemnes. A través de sus redes, Lali publicó un video haciendo un impecable lip sync de un momento icónico de Moria Casán, cuyas palabras encajaron perfecto para graficar el sentimiento de resistencia frente a los ataques masivos.

"Todos se la agarran conmigo, a mí me importa tres pitos quienes sean, a mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate, seas un 4 de copas, un ancho de basto, un ancho de espada o lo que sea", reza el momento de La One. Fiel a su estilo filoso y descontracturado, Lali apeló a este clásico absoluto de la cultura pop argentina para sentar postura y responderle con contundencia a las críticas.

Usuarios y figuras del espectáculo global apuntaron contra el país con acusaciones de racismo; entre las voces más resonantes, el actor Samuel L. Jackson había pedido públicamente no apoyar a la Albiceleste: "Estimada comunidad negra. Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista", escribió.

Lali Espósito.

Los pedidos de disculpas de Patti Smith y Rosalía

Al mismo tiempo, la cantante Patti Smith compartió una foto de España ganadora en sus redes y escribió: "The good ones (los buenos)", lo que puso en el lugar de "los malos" a los argentinos. Asimismo, Smith se disculpó cuando vio cuánto caló su posteo: "Esta es la fotografía de una estatua que me conmovió mucho. Fue sacada en Argentina, un país que amo hace mucho tiempo. He recibido mucho amor allí y envío el mío a cambio, además de disculparme con todo mi corazón".

El pedido de disculpas de Rosalía.

Al mismo tiempo Rosalía generó revuelo al compartir una publicación con burlas hacia los hinchas argentinos tras el resultado, en un trend que se utilizó su canción La Perla. Como disculpas, hace algunas horas escribió: "Le di a compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón".