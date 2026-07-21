Duggan se la pudrió a Milei por el reclamo de Malvinas y contó lo que muchos sospechaban: "Negocios con Inglaterra"

Duggan se la pudrió a Javier Milei al hablar de las Malvinas.

El periodista Pablo Duggan cuestionó al presidente Javier Milei por su postura frente al reclamo por las Islas Malvinas que realizaron los jugadores de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026. En C5N, sostuvo que el mandatario busca evitar conflictos con el Reino Unido para favorecer acuerdos comerciales y aseguró que el gesto del equipo argentino lo dejó en una posición incómoda.

Duggan vinculó la posición del Gobierno con los intereses económicos que Milei busca desarrollar con el Reino Unido. En ese sentido, sostuvo que existe una intención del Presidente de evitar cualquier conflicto diplomático que pueda afectar posibles acuerdos. "Acá hay un interés de Milei de que no haya lío con Inglaterra", afirmó el periodista y agregó: "¿Por qué? Porque él quiere que haya negocios con Inglaterra. Para eso quiere viajar y quiere que haya negocios".

La crítica de Duggan al Presidente

En otro tramo de sus declaraciones, el periodista apuntó contra Milei y el expresidente Mauricio Macri por sus posiciones respecto de la cuestión Malvinas. "Cualquier ruido, 'ruido' le llaman a un reclamo justo y que encima está en nuestra Constitución y que todos los argentinos bancamos menos él y Macri, por supuesto", sostuvo Duggan.

Duggan también se refirió directamente al impacto político que tuvo el gesto de los jugadores argentinos luego del partido contra Inglaterra en el Mundial 2026. "Acá hay un interés personal de Milei con el tema Malvinas. Que nadie reclame nada", afirmó antes de lanzar una de sus frases más contundentes: "La Selección le pegó una patada en los huevos a Milei con esto, no hay otra forma de expresarlo".

La bandera que mostraron los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial.

Finalmente, destacó la repercusión internacional que tuvo el reclamo: "Convirtieron el reclamo de Malvinas en una causa mundial".