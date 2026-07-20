EEUU está "preocupado" por la intención de la UE de aplicar tasa de carbono a vuelos internacionales

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

Estados Unidos está "profundamente preocupado" por los planes de ‌la Unión Europea ‌de imponer costos por emisiones de carbono a algunos vuelos internacionales, dijo el lunes a Reuters un portavoz del Departamento de Transporte.

La Comisión Europea publicó ​el viernes una ⁠serie de propuestas para ‌empezar a aplicar costos ⁠por emisiones de ⁠los vuelos internacionales que salgan de Europa —medidas desde un punto específico en ⁠Europa Central— y aterricen ​en países situados a ‌una distancia de ‌hasta 5.000 kilómetros.

"Estados Unidos sigue ⁠profundamente preocupado por cualquier ampliación del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE", ​dijo ‌el portavoz.

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El umbral excluiría los vuelos directos de Europa a Estados Unidos, un límite que, según algunos funcionarios ⁠de la UE, se había diseñado para evitar la tensión con el Gobierno de Donald Trump. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses siguen preocupados.

"Estamos analizando la propuesta de ‌la Comisión Europea y tomaremos las medidas adecuadas que sean necesarias para proteger a los consumidores y las empresas estadounidenses", dijo ‌el portavoz.

Washington ya bloqueó en 2012 un intento anterior de la ‌UE de ⁠ampliar su Régimen de Comercio de Derechos de ​Emisión para incluir los vuelos internacionales.

(Reportaje de Kate Abnett; edición en español de Javier López de Lérida)