EEUU está "preocupado" por la intención de la UE de aplicar tasa de carbono a vuelos internacionales

Estados Unidos está "profundamente preocupado" por los planes de la Unión Europea de imponer costos por emisiones de carbono a algunos vuelos internacionales, dijo el lunes a Reuters un portavoz del Departamento de Transporte.
La Comisión Europea publicó el viernes una serie de propuestas para empezar a aplicar costos por emisiones de los vuelos internacionales que salgan de Europa —medidas desde un punto específico en Europa Central— y aterricen en países situados a una distancia de hasta 5.000 kilómetros.
"Estados Unidos sigue profundamente preocupado por cualquier ampliación del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE", dijo el portavoz.
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El umbral excluiría los vuelos directos de Europa a Estados Unidos, un límite que, según algunos funcionarios de la UE, se había diseñado para evitar la tensión con el Gobierno de Donald Trump. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses siguen preocupados.
"Estamos analizando la propuesta de la Comisión Europea y tomaremos las medidas adecuadas que sean necesarias para proteger a los consumidores y las empresas estadounidenses", dijo el portavoz.
Washington ya bloqueó en 2012 un intento anterior de la UE de ampliar su Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para incluir los vuelos internacionales.
(Reportaje de Kate Abnett; edición en español de Javier López de Lérida)