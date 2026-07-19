Quién es la esposa de Donald Trump: así es Melania Trump y qué diferencia de edad tienen

Su historia en común comenzó en 1998, cuando se conocieron en una fiesta en Manhattan.

Melania Trump, la esposa de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, sigue despertando interés tanto por su historia personal como por su rol público. Lo que muchas personas se preguntan es cuántos años tiene Melania y cómo es su relación con el mandatario, habiendo pasado con los años de los flashes de la moda al papel institucional.

Además de acompañar a Trump tanto en campañas presidenciales como en su llegada a la Casa Blanca, la Sra. Trump es una exitosa modelo, empresaria y escritora. Su imagen pública, siempre medida y reservada, contribuyó a consolidar su presencia como una de las figuras más enigmáticas del entorno presidencial.

Qué edad tiene Melania Trump y cuál es la diferencia de edad con el mandatario

Melania Trump tiene actualmente 56 años, mientras que Donald Trump tiene 80. La pareja mantiene una diferencia de edad de aproximadamente 24 años, un dato que siempre llamó la atención y que suele mencionarse con frecuencia en perfiles y análisis sobre su relación.

Su historia en común comenzó en 1998, cuando se conocieron en una fiesta en Manhattan. En ese momento, Melania tenía 28 años y Trump ya era un empresario consolidado de 52. Años después, en 2005, se casaron en Palm Beach, dando inicio a una etapa que la llevaría a convertirse en una figura política global.

De Eslovenia a Nueva York: orígenes y carrera profesional

Nacida en Eslovenia, Melania se trasladó a Nueva York en 1996 y obtuvo la nacionalidad estadounidense diez años después (en 2006). Este hito la convirtió en la segunda primera dama estadounidense nacida fuera de Estados Unidos y en la primera ciudadana nacionalizada en ocupar ese rol.

A una edad temprana, comenzó una exitosa carrera como modelo que incluiría apariciones en numerosas campañas publicitarias de alto nivel. Más adelante, en su faceta como empresaria, lanzó la colección “Melania Trump Timepieces and Jewelry” (Relojes y joyería Melania Trump). Asimismo, su labor filantrópica incluye haber sido embajadora de buena voluntad de la Cruz Roja de Estados Unidos.

Su rol como Primera Dama y éxito editorial

Como primera dama de 2017 a 2021, se centró en cuestiones que afectan a los niños. Su iniciativa “BE BEST” (Sé mejor), creada en 2018, promueve el bienestar de los niños y destaca programas dedicados a un futuro mejor para la próxima generación.

Durante este período, también participó activamente con los miembros de los ejércitos estadounidenses y sus familias, viajando a bases militares estadounidenses tanto en el país como en el extranjero. Recientemente, consolidó su rol de escritora: su biografía de 2024, titulada “MELANIA”, alcanzó el primer puesto en la lista de libros más vendidos del prestigioso diario The New York Times.