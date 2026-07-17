Castigarlos por esta conducta es un error: buscan compañía y socializar.

Si sos de los que trabaja o estudia con la computadora y tenés un gato en casa, seguro te pasó que el felino decidió acostarse justo sobre el teclado. Aunque mucha gente piensa que lo hacen solo por el calor que emite el equipo, los especialistas en veterinaria tienen otra explicación más profunda sobre este comportamiento.

Según la veterinaria Alice Barker, “muchos gatos se sientan sobre la computadora porque disfrutan de la atención que reciben”. Al ubicarse sobre el teclado, logran interrumpir la actividad de sus dueños y así consiguen que vuelvan su mirada y sus caricias hacia ellos. Esta conducta se repite porque el gato aprende que de esta manera genera interacción.

Claro que el calor también juega un papel importante. Las laptops y computadoras portátiles suelen alcanzar una temperatura agradable para los gatos, lo que les permite descansar sin gastar tanta energía en mantenerse calientes. Pero no es el único motivo.

La veterinaria Holly Anne Hills agregó que los gatos son muy observadores de las rutinas humanas y notan que la computadora concentra la atención. Por eso, “acostarse o caminar sobre el teclado hace que nuestra atención vuelva inmediatamente hacia ellos”, explicó.

Los gatos se acuestan en el teclado para interrumpir y recibir atención.

Cuando un gato se acuesta en el teclado, la reacción común suele ser moverlo o regañarlo, pero los expertos advierten que esta conducta es una forma de socializar y buscar compañía, por lo que no conviene castigarlos. Jill Goldman, especialista en comportamiento animal, aseguró: “Lo último que hay que hacer es retar a un gato por querer estar con uno. Los gatos son muy sensibles y no perdonan con facilidad. Nunca hay que castigarlos por una conducta social y amistosa. En realidad, deberías sentirte halagado: tu gato te está buscando”.

Para evitar que el gato bloquee la computadora con tanta frecuencia, los veterinarios recomiendan colocar una cama, manta o almohadón cerca del escritorio. Así, el animal puede sentirse acompañado sin interrumpir el trabajo. Además, incorporar momentos de juego antes de sentarte a trabajar y ofrecerle juguetes interactivos ayuda a reducir su aburrimiento.

El calor de la computadora también los atrae, pero no es el único motivo.

Cuando el gato elige el lugar preparado para descansar, premiarlo con caricias o golosinas refuerza esa conducta. De esta forma, aprende que puede obtener la atención de su dueño sin necesidad de acostarse sobre el teclado, manteniendo la armonía entre mascota y trabajo.

Consejos extras para mantener la armonía con tu gato

Además de ponerle una cama cerca del escritorio, hay otros trucos que pueden ayudarte.