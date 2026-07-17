En la previa de la final del Mundial 2026, un tuit del Museo Nacional del Prado se volvió viral. La institución española publicó una lista de 10 palabras que, a su juicio, resumen las claves del éxito de la selección de España para llegar a la definición del torneo. La lista, sencilla y directa, incluía: humildad, ilusión, motivación, armonía, esfuerzo, estrategia, lucha, superación, camadería y prudencia. Las palabras, más allá de lo futbolístico, hablan de un equipo que ha sabido construir un proyecto colectivo donde el orden táctico y el trabajo en equipo fueron fundamentales. "Estrategia" y "prudencia" reflejan el estilo de juego que caracterizó al equipo español en todo el torneo, mientras que "camadería" y "humildad" destacan el espíritu de grupo que los llevó a la final.

La elección de estas palabras no es casual. El Prado, uno de los museos más importantes del mundo, supo leer el momento que vive la selección española y lo tradujo en conceptos que van más allá del deporte. Detrás de cada término hay una historia de trabajo, de sacrificio y de una generación que encontró en el colectivo su mayor fortaleza.

El MALBA responde con alma y aguante

La publicación del Prado no pasó desapercibida en Argentina. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) no tardó en responder y plantó su propia lista de 10 palabras, pero con el sello de la identidad argentina. La respuesta del MALBA fue una muestra de ese "aguante" criollo, con palabras que resuenan en cada rincón del país: Aguante, Mística, Corazón, Amistad, Pueblo, Memoria, Coraje, Ritmo, Locura y, para cerrar con broche de oro, Messi.

Cada palabra elegida por el MALBA parece un guiño a la forma en que Argentina entiende el fútbol. "Aguante" y "coraje" hablan de una identidad que no se rinde. "Mística" y "locura" son el combustible de una hinchada que vive cada partido con intensidad. "Pueblo" y "memoria" conectan la selección con la historia de un país. Y, por supuesto, Messi, el nombre propio que sintetiza el talento y la esperanza de toda una nación. La elección de "Amistad" no es casual: es un guiño a la forma de escribir de los hinchas en las redes sociales y una forma de reivindicar la amistad como pilar del grupo.

Las obras detrás de las palabras del MALBA

La elección de palabras del MALBA no fue arbitraria. Cada término está vinculado a una obra de arte argentino que forma parte de la colección del museo o de la historia del arte nacional. Detrás de cada concepto hay una imagen, una textura, un color que lo hace carne y lo transforma en experiencia visual:

Aguante : la obra "Excursión" de Pablo Suárez retrata la resistencia y la perseverancia, ese impulso de seguir adelante incluso cuando todo parece adverso. Es la misma energía que llevó a la selección a no bajar los brazos.

Mística : "Una drola" de Xul Solar nos transporta a un universo donde lo sagrado y lo cotidiano se mezclan. Esa atmósfera de misterio y fe es la misma que envuelve a la albiceleste cada vez que pisa la cancha.

Corazón : Fernanda Laguna y su obra nos recuerdan que el fútbol se juega con el alma. Esa pasión desbordante, ese latido que se acelera en cada jugada, es lo que define al hincha argentino.

Amistad : "Asado en Mendiolaza" de Marcos López captura el momento de encuentro, de mesa compartida, de risas y abrazos. Esa complicidad es la misma que se respira en el vestuario.

Pueblo : Antonio Berni , con su mirada social, retrata al pueblo trabajador, al que sufre y al que festeja. Esa identidad colectiva es la que alienta desde las tribunas.

Memoria : "Tiempos de guerra" de Pablo Suárez nos habla de la historia, de lo que fue y de lo que nos forjó. La selección también carga con esa memoria, con las batallas ganadas y perdidas.

Coraje : "Ella y yo" de Liliana Maresca es un retrato de la valentía, de esa fuerza interior que aparece cuando todo parece perdido.

Ritmo : "La canción del pueblo" de Emilio Pettoruti baila con la alegría de un pueblo que se mueve al compás de la hinchada, de los bombos y las banderas.

Locura : Jorge de la Vega , con su obra, captura esa chispa irracional que hace que un estadio entero grite al unísono, que la pasión desborde y que lo imposible se vuelva posible.

Messi: la última palabra no necesita obra porque Messi es, en sí mismo, una obra de arte viviente.

Messi, la palabra que marca la diferencia

Si hay un detalle que distingue ambas listas, es la última palabra de cada una. España eligió "prudencia", un término que habla de mesura y control, de no confiarse. En cambio, Argentina cerró con "Messi", una apelación directa al jugador que personifica el talento y la garra del equipo. No es casualidad: en momentos decisivos, el nombre del capitán resuena como un mantra. Mientras los españoles apelan a la inteligencia para no perder el rumbo, los argentinos confían en el mejor del mundo para desequilibrar.

La contraposición entre "prudencia" y "Messi" es, en cierto modo, el resumen de dos filosofías opuestas. Una apuesta al orden y al control, la otra a la genialidad y a la pasión. Dos caminos distintos que, sin embargo, llevaron a ambos equipos a la misma instancia: la final del Mundial 2026.

Un diálogo entre el arte y el fútbol

Este intercambio en redes sociales es más que una anécdota. Refleja cómo el fútbol se convierte en un espejo de las culturas que lo juegan. España, representada por el Prado, apuesta por los valores del trabajo colectivo y la organización. Argentina, desde el MALBA, se inclina por la pasión, el sentimiento y la genialidad individual. Ambos museos, emblemas del arte y la cultura, se sumaron a la fiebre mundialista con una acción que trascendió las fronteras del deporte y nos recordó que, en el fondo, el fútbol también es una expresión de nuestra identidad.

El debate quedó instalado: ¿qué es más importante, la estrategia o la mística? ¿La prudencia o el aguante? La final del Mundial 2026 será, sin duda, un partido de estrategia y sentimiento, de prudencia y aguante, de equipo y de Messi. Mientras tanto, el Prado y el MALBA ya ganaron su propio partido: el de la creatividad y la capacidad de conectar con la pasión popular.