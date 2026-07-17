Cómo viajar con descuento en transporte público en julio 2026: esta es la forma

Cómo pagar más barato el boleto de transporte

Viajar en colectivo o subte durante julio de 2026 puede costar bastante menos para quienes aprovechen las promociones vigentes de bancos y billeteras virtuales. Distintas entidades mantienen beneficios que incluyen reintegros de hasta el 100% del valor del pasaje, descuentos del 70%, 50% y 20%, además de promociones para la compra de pasajes de larga distancia.

Los beneficios están disponibles mediante pagos con tecnología NFC, códigos QR de transporte o billeteras virtuales, aunque cada promoción tiene requisitos, topes de devolución y fechas de vigencia específicas.

Santander ofrece hasta el 100% de reintegro

Una de las promociones más importantes del mes es la de Santander, que permite recuperar hasta la totalidad del valor de cada viaje en colectivo y subte.

Los clientes del banco reciben:

50% de reintegro en todos los viajes.

en todos los viajes. Hasta $8.000 de ahorro por mes.

Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026.

En tanto, quienes forman parte del programa Sorpresa Santander acceden a un beneficio aún mayor:

100% de reintegro sobre cada viaje.

sobre cada viaje. Hasta $16.000 mensuales de devolución.

Para acceder al beneficio es necesario:

Pagar mediante QR Transporte desde la aplicación de Santander o MODO.

desde la aplicación de Santander o MODO. Utilizar dinero disponible en la cuenta bancaria (no tarjetas).

Contar con un saldo mínimo de $1.200 al momento del pago.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores al consumo.

Descuentos en julio 2026

Qué otras promociones hay para viajar con descuento

Además de Santander, otras entidades mantienen promociones durante julio.

Cuenta DNI (Banco Provincia)

100% de reintegro en colectivos, subtes y Premetro adheridos.

Pago mediante NFC desde el celular.

Disponible todos los días.

Mercado Pago

70% de reintegro pagando con QR.

Tope de $10.000 .

. Vigencia hasta el 31 de julio .

. La devolución se acredita dentro de las 72 horas hábiles.

Naranja X

La billetera ofrece dos promociones simultáneas.

Pago con QR en subte

50% de reintegro.

Tope de $5.000 durante julio.

durante julio. El reintegro se acredita en hasta 48 horas.

Pago con NFC

50% de devolución en colectivos y subtes.

Pagando con tarjetas Visa Naranja X desde el celular.

Hasta $5.000 de ahorro con débito y otros $5.000 con crédito.

Banco Macro

20% de reintegro en colectivos y subtes.

Tope mensual de $10.000 .

. Disponible mediante QR Transporte o pagos NFC con Visa Débito.

Además, durante julio ofrece:

100% de reintegro en pases mensuales de Ecobici utilizando tarjetas Visa.

Cómo ahorrar con la SUBE en julio

MODO

La plataforma mantiene promociones para transporte público en distintas provincias.

50% de descuento en colectivos.

Tope de $8.000 .

. Disponible en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Catamarca, San Juan, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y La Pampa.

Participan bancos como Nación, Galicia, BBVA, Santander, Macro, ICBC, Credicoop, Ciudad, Supervielle y entidades provinciales.

Cuánto cuesta viajar en colectivo durante julio

Mientras continúan estas promociones, también rigen las nuevas tarifas del transporte público.

Los boletos mínimos quedaron establecidos en:

Colectivos de CABA: $820,60 para recorridos de hasta tres kilómetros.

$820,60 para recorridos de hasta tres kilómetros. Colectivos de la Provincia de Buenos Aires: $1.059,28 para el mismo tramo.

$1.059,28 para el mismo tramo. Líneas nacionales: desde el 15 de julio el boleto mínimo pasó a $742,81 para usuarios con SUBE registrada.

Con estos valores, aprovechar los reintegros disponibles puede representar un ahorro significativo para quienes utilizan diariamente el transporte público.