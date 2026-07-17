Tras defender el derecho a la propiedad privada, cuestionar a quienes se oponen a su protección y asegurar que buscará la reelección en 2027 durante un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el presidente Javier Milei encabezará este viernes la comitiva oficial que participará del acto central por el 32° aniversario del atentado contra la AMIA. La ceremonia se realizará desde las 9:45 frente a la sede de la mutual, en Pasteur 633, y fue adelantada un día debido a que el 18 de julio coincide este año con el Shabat. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei participa de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA
Luego de dar un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Presidente forma parte del acto central por el 32° aniversario del atentado contra la AMIA, que fue adelantado por la coincidencia con el Shabat.
Hace 1 hora
Más importaciones: el Gobierno toma una medida clave para envíos postales
En paralelo, también se eliminaron los topes para las exportaciones por esa misma vía para pymes. Qué dice el decreto.
Hace 3 horas
Por la bandera de Malvinas, fracasó Milei, hay molestia con Messi y enojo con Monteoliva
La táctica del Gobierno en el Mundial se quedó sin relato. El "trapo" con el reclamo de los jugadores sobre las Islas, las palabras de Messi sobre el mal momento económico del país generaron ruido en el Gobierno. Y se abrió un frente interno contra la ministra de Seguridad, que es culpable de instalar el relato de la prohibición de banderas en el estadio de EE.UU.
Los jugadores de la Selección Argentina plantaron bandera tras el histórico 2-1 ante Inglaterra en Atlanta. No solo Lionel Messi y sus compañeros exhibieron un "trapo" con el reclamo sobre las Islas Malvinas, sino que además el 10 luego salió a hablar de la crítica situación económica que vive nuestro país. La bandera y las palabras del capitán hicieron eco dentro de la Casa Rosada y generaron molestia e internas en la gestión de Javier Milei.
Hace 3 horas
Ante el mundo financiero, Milei defendió los despidos: "Ganan 47 millones de argentinos"
El Presidente expuso ante empresarios y referentes de la Bolsa de Comercio, donde justificó la ola de despidos y la caída de pymes como un "daño colateral" necesario para el superávit.
El presidente Javier Milei justificó los despidos en las empresas que se multiplican en todo el país, en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Durante un discurso que no estuvo exento de críticas de los presentes, que cuestionaron su modelo económico, el mandatario planteó que la pérdida de puestos laborales funciona como moneda de cambio por el supuesto superávit porque "ganan 47 millones de argentinos" con los cierres de esas empresas.
Hace 3 horas
Luego de un acuerdo secreto con Milei, el británico Lewis quiere tener su Reserva Natural
El británico Lewis pretende continuar con su apropiación territorial. Ahora, quiere tener su propia Reserva Natural. La legisladora Magdalena Odarda denunció que el proyecto del empresario carece de autorización legal.
El bloque de senadores de La Libertad Avanza se vio forzado, por tercera vez, a suspender la sesión en la que pretendía aprobarse una ley de extranjerización de las tierras rurales, escondida en el proyecto denominado “inviolabilidad de la propiedad privada”. El tratamiento parlamentario de esta iniciativa se solapó con otros movimientos que el Poder Ejecutivo pretendió mantener en la opacidad, como fue el caso del acuerdo secreto firmado con el empresario británico Joe Lewis para que el Estado desistiera de una acción de lesividad que había puesto el foco judicial en la red de testaferros utilizada por el británico para quedarse con 12.000 hectáreas ubicadas en una zona de seguridad de frontera.
Hace 9 horas
La bandera de Malvinas expuso a un Gobierno a contramano del sentimiento nacional
El Gobierno quedó descolocado por la bandera de los jugadores de la Selección y las declaraciones de Messi. No consiguieron el número para aprobar la ley de extranjerización de tierras y Milei intenta mostrar avances por Malvinas.
Hace 9 horas
Bullrich: guerra con Villarruel, autonomía en el Senado y la avanzada de Karina en CABA
La senadora expuso su ruptura con la Vicepresidenta tras una nueva postergación del debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que el ala bullrichista negociaba a su manera en la Cámara Alta, mientras Karina Milei reunía a la tropa porteña para empezar a tejer candidaturas propias en el bastión del PRO.
Hace 9 horas
Alerta Hidrovía: clave oculta de la extranjerización de la tierra
La reforma de la ley que impulsa Milei permitiría la entrega a manos foráneas de áreas ribereñas del Río Paraná. Un informe advierte que las empresas que participan del negocio de la Vía Navegable Troncal serán las principales beneficiarias del proyecto.
Hace 13 horas
Hacen falta más de $670.000 para criar a un hijo
La canasta de crianza volvió a aumentar en junio. El informe del INDEC también refleja el costo de bienes, servicios y el tiempo destinado al cuidado.
Hace 13 horas
El Gobierno sigue dibujando: escondió el pago de intereses por $ 2,22 billones en junio
La maniobra contable busca ocultar la mayor carga financiera por la emisión de nueva deuda. Se estima que triplicaría el déficit financiero si se respetan las normas de contabilidad pública. En julio se repitieron colocaciones de deuda “bajo la par” que incrementan ese déficit.
Hace 14 horas
Uber compra Delivery Hero por US$14.800 millones y se queda con PedidosYa
La operación la reposiciona en el mercado argentino, donde había abandonado el negocio de reparto y volvió este año. El sector profundiza un proceso de concentración global que también reabre el debate sobre la competencia y las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas.
Hace 14 horas
Karina reunió a su tropa porteña y les pidió construir "una alternativa" al PRO
Encabezó un encuentro con el bloque de legisladores libertarios porteños en la Casa Rosada y les adelantó algunas definiciones de cara a las elecciones del año próximo. Aunque no descarta una alianza, les dijo que hay que desarrollar candidatos propios.
Hace 15 horas
Ravier negó la crisis económica: "No coincidimos en que 'la gente no llega a fin de mes'"
Los dichos del vocero, que respaldó el rumbo de la gestión Milei, se dan en medio de cada vez más pedidos al Gobierno para que se impulsen políticas de aumento del consumo de las familias. Lejos de escucharlos, Ravier contó: "Caputo dice que estamos en máximos de consumo de la historia".
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Frutas y verduras, los alimentos que más aumentaron en julio
Mientras las carnes continuaron registrando bajas que compensaron parte de los incrementos, las frutas, las verduras y los panificados volvieron a ubicarse entre los productos con mayores aumentos, una dinámica que mantiene presión sobre el costo de la alimentación de los hogares.
Hace 17 horas
La carne vacuna frenó la suba en junio, pero acumula más del 55% en un año
El informe del IPCVA mostró que los precios de los cortes vacunos aumentaron apenas 0,3% en junio, mientras que el pollo y el cerdo registraron bajas mensuales.
Hace 17 horas
Alerta en el Norte Grande: fuerte reclamo para sostener el Programa Incluir Salud
Durante el encuentro realizado en Santiago del Estero advirtieron que las provincias están utilizando recursos propios para garantizar prestaciones esenciales y acordaron elevar un documento al Gobierno nacional con propuestas para asegurar la continuidad del programa.