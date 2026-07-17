Milei participa de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA

El bloque de senadores de La Libertad Avanza se vio forzado, por tercera vez, a suspender la sesión en la que pretendía aprobarse una ley de extranjerización de las tierras rurales, escondida en el proyecto denominado “inviolabilidad de la propiedad privada”. El tratamiento parlamentario de esta iniciativa se solapó con otros movimientos que el Poder Ejecutivo pretendió mantener en la opacidad, como fue el caso del acuerdo secreto firmado con el empresario británico Joe Lewis para que el Estado desistiera de una acción de lesividad que había puesto el foco judicial en la red de testaferros utilizada por el británico para quedarse con 12.000 hectáreas ubicadas en una zona de seguridad de frontera.