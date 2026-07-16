Por la bandera de Malvinas, fracasó la estrategia de Milei, hay molestia con Messi y furia interna contra Monteoliva

Los jugadores de la Selección Argentina plantaron bandera tras el histórico 2-1 ante Inglaterra en Atlanta. No solo Lionel Messi y sus compañeros exhibieron un "trapo" con el reclamo sobre las Islas Malvinas, sino que además el 10 luego salió a hablar de la crítica situación económica que vive nuestro país. La bandera y las palabras del capitán hicieron eco dentro de la Casa Rosada y generaron molestia e internas en la gestión de Javier Milei.

La táctica del Gobierno en el Mundial se quedó sin relato. Milei perdió. Fue un mes donde el Gobierno intentó instalar a través de sus fierros en las redes sociales y con programas de TV oficialistas que la Selección era "libertaria" y dejar emparentado al Presidente con los logros de la Scaloneta. El miércoles, los jugadores le respondieron con hechos y palabras.

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“Sabemos que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, no llega al fin de mes”, fueron las durísimas palabras de Messi sobre la situación actual en Argentina. En Casa Rosada no cayeron bien esos dichos.

Un rato antes, Messi y sus compañeros habían agarrado en los festejos en la cancha una bandera de la tribuna con la inscripción "Las Malvinas son argentinas". La foto recorrió el mundo. Fue un gesto de rebeldía ante la prohibición de la seguridad de Estados Unidos de llevar al estadio de Atlanta estandartes relacionados al conflicto diplomático por las Islas.

Un gesto que Milei salió a criticar esta misma mañana en radio. El Presidente afirmó que lo ocurrido en la cancha con los jugadores "no es parte de la diplomacia" y, sin precisar a quiénes se refería, cuestionó las expresiones vinculadas al episodio y dijo que se trataba de frases "impertinentes e impropias" pronunciadas por "personas intrascendentes". "Muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto. Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias podrían estar generando ruidos que corresponden a personas intrascendentes y que nadie les da importancia ni los considera seriamente. Tengan o tengan cargos relevantes", aseguró Milei en diálogo con El Observador.

Un funcionario salió enojado sobre el tema bandera. Se trata de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. "Si Argentina sufre una sanción como consecuencia de no respetar lo dispuesto por FIFA ya sabemos a quién reclamar", dijo sobre un pedido de la diputada cordobesa Natalia De la Sota que alentaba a llevar banderas sobre las Malvinas

En el Gobierno hay mucho enojo para con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien responsabilizan y culpan por instalar el relato de la prohibición de banderas en el estadio de Estados Unidos de parte del Gobierno argentino.

"Salió a querer hacerse ver, a anunciar algo que no tiene nada que ver con nosotros, porque eso no es una decisión del Gobierno. Que se haya prohibido ingresar banderas es propio de Estados Unidos. Nosotros no le vamos a decir a Estados Unidos qué hace o no con su seguridad", se lamentó una fuente de Rosada ante El Destape.

En Balcarce 50 están que trinan contra Monteoliva. "Quedó instalado que el Gobierno prohibió que no lleven banderas de Malvinas. Si fuera por nosotros que lleven todos esa bandera. Ayer todo el raid mediático de ella hizo que todos piensen lo contrario. Lamentable", dicen en el Gobierno ante El Destape sobre la actuación de la ministra.

El "trapo" con el reclamo de los jugadores sobre las Islas, las palabras de Messi sobre el mal momento económico del país generaron ruido en el Gobierno. Y se abrió un frente interno contra la ministra de Seguridad, que es culpable de instalar el relato de la prohibición de banderas en el estadio de Estados Unidos.

Un sector del Gobierno intentó de alguna manera desinflar la bola sobre el rechazo del Gobierno a la bandera pero no pudo. La cuenta oficial de La Libertad Avanza tuiteó la foto de los jugadores con el "trapo" y un mensaje que decía: "Somos un país, no una película de Disney", en referencia a las acusaciones de racismo contra nuestro país y las películas recientes de esa cadena con "discriminación positiva".

Pero en Casa Rosada saben que no pudieron dar vuelta este relato. "Estuvo bien hecha la campaña en contra nuestro sobre las banderas", afirmaron. "Es increíble porque no hay nadie que ame más a Messi y a esta Selección que Milei".

Y también refunfuñaron en el Gobierno porque ni el Canciller, Pablo Quirno, pudo subirse al triunfo y al reclamo por las Islas. "No podía decir nada Quirno y menos con el tema de la bandera. ¿Va a salir a contradecir a Monteoliva que pidió no llevar banderas? Nos arruinó", expresaron ante este portal en Rosada.