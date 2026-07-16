El relato inglés que se hizo viral por llenar de elogios a Argentina y a Messi: "Nunca mueren"

Un relato inglés se hizo viral por sus elogios a la Selección Argentina y a Messi.

La Selección Argentina derrotó a Inglaterra este último miércoles 15 de julio, en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026. De este modo, accedió a una nueva final por el título, dejando en el camino a un rival más que especial para nuestro pais.

Los relatos de Mariano Closs, Gustavo Kuffner, Pablo Giralt y tantos otros más recorrieron las redes sociales con gran rapidez, aunque también lo hizo otro en particular: uno que fue llevado adelante desde la persectiva de los europeos y que, sorpresivamente, incluyó elogios a La Scaloneta y a Lionel Messi.

La Selección Argentina derrotó a Inglaterra y disputará una nueva final.

Los elogios de una transmisión inglesa a Messi y la Selección Argentina

Se trata de la que llevó adelante DR Sports Clips, en un recorte que incluyó sus reacciones tras los dos goles argentinos y el final del encuentro. "Este hombre, siempre lo hace. Este tipo, este tipo... ¡Se acaba de activar en esta Copa del Mundo!", expuso uno de los integrantes tras el 1-1 parcial de Enzo Fernández. "Gran disparo", atinó a decir quien oficiaba de relator principal. "¿Se da cuenta de que tiene que volver a Inglaterra?", preguntó una de las comentaristas.

Con el tiempo regular cumplido, quien narraba el choque dejó entrever que Argentina estaba "completamente por encima ahora", tras lo cual cayó el 2-1 decisivo luego del cabezazo de Lautaro Martínez. "Lo dieron vuelta, Messi metió el pase, es 2-1 para Argentina", describió. "Es un gran cabezazo, un gran gol. Y Argentina está 2-1 arriba", sumó uno de sus compañeros, mientras otra se lamentó: "Tan cerca... Es una locura, defensivamente lo podrían haber mucho mejor". Su interlocutor entonces deslizó: "Estos tipos siguen resurgiendo todo el tiempo, lo han hecho todo el torneo, nunca mueren, nunca mueren. Siempre estos tipos, hombre".

Una vez terminado el partido, con las aguas apenas más calmas, empezaron a leer comentarios de sus seguidores y se detuvieron en uno sobre Lionel Messi. "Qué desempeño, dos asistencias, calidad absoluta", se rindió el relator. "¿Le dieron el premio a él también?", quiso saber uno de sus colegas, tras lo cual el primero de ellos prosiguió: "Bellingham hizo todo por nada. No puede hacerlo solo, pero Leo Messi puede". "Hizo un maravilloso centro, por cierto, en el segundo gol", sumó otro del equipo. "Incluso antes de eso, dio señales de alerta. Y no las escuchamos", sostuvo otro.

"Al final del día, podemos hablar de cómo perdimos, pero perdimos contra los campeones del mundo en la semifinal y el mejor futbolista de los tiempos está encendido. Sé que puede sonar un poco frío...", opinó el comentarista a la derecha del relator, recibiendo un reproche por parte del que estaba en el extremo izquierdo: "¡Tiene 39 años!". "No importa Lee, es el máximo goleador del torneo. No es un pensionado de 39 años, nos está fastidiando", le marcó furioso. "Y va a terminar como el máximo goleador también", indicó el principal miembro del panel.

"Es así de bueno. Estos chicos, sin importar contra quien jugaron, demostraron que cuando sus espaldas están contra la pared, lo dijimos, los hace peligrosos, cada vez que están mirando al cañón. No quiero decir que hayamos manejado bien el partido, pero esto es lo que Argentina ha estado haciendo", describió uno de los integrantes. "El podría ser el mejor futbolista de la historia justo ahora, ¿verdad? Podría ganar dos Copas del Mundo seguidas", teorizó el conductor. "¿Qué tipo de conversaciones podríamos tener después?", le respondió su compañero.