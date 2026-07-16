Día del Amigo: los mejores 2x1 en cócteles y cervezas para disfrutar el lunes de julio

20 de julio, celebración del Día del Amigo. (Crédito de foto: La Bodoque)

El Día del Amigo, que se celebra el 20 de julio, es siempre la excusa perfecta para encontrarse, brindar y compartir una rica comida. En Buenos Aires, la destacada gastronomía porteña se viste de fiesta para recibir a los grupos de amigas y amigos con opciones adaptadas para todos los gustos.

Este año, el barrio de Palermo se consolida como un epicentro de las celebraciones con tentadoras promociones de 2x1 en bebidas y banquetes diseñados especialmente para la ocasión. Salir a comer puede ser una manera de honrar esos lazos afectivos que nos sostienen.

Coctelería, cervezas y parrilla: las mejores opciones para celebrar

Burger Joint: con 13 años de trayectoria en Palermo Soho, contará con un especial 2x1 en cervezas durante toda la jornada para acompañar su increíble y deliciosa carta. Destaca la nueva Smash Burger, simple, doble o triple con jugosos medallones de bife de chorizo, doble cheddar, cebolla crispy y mayonesa de hinojo, todo junto a sus clásicas papas fritas caseras elaboradas con triple cocción. (Dirección: Jorge Luis Borges 1766 / Instagram: @burgerjointpalermo)

La Boque de Palermo: del 21 al 26 de julio, de 17 a 20 h, proponen su clásica Hora Vermutera con 2x1 en vermut, Campari, Fernet, Cynar, Aperol, Tinto de Verano, sidra tirada y cervezas. Es un plan ideal para acompañar con su deliciosa carta de platitos para compartir entre varios amigos, que incluye empanadas, tortillas, croquetas, bruschettas y variadas tablas de quesos y fiambres nacionales seleccionados. (Dirección: Soler 5101 / Instagram: @laboquedepalermo)

Por el Día del Amigo, varios restaurantes ofrecen promociones. (Crédito de foto: Burguer Joint)