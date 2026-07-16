Día del Amigo: los mejores 2x1 en cócteles y cervezas para disfrutar el lunes de julio

El Día del Amigo, que se celebra el 20 de julio, es siempre la excusa perfecta para encontrarse, brindar y compartir una rica comida. En Buenos Aires, la destacada gastronomía porteña se viste de fiesta para recibir a los grupos de amigas y amigos con opciones adaptadas para todos los gustos.
Este año, el barrio de Palermo se consolida como un epicentro de las celebraciones con tentadoras promociones de 2x1 en bebidas y banquetes diseñados especialmente para la ocasión. Salir a comer puede ser una manera de honrar esos lazos afectivos que nos sostienen.
Coctelería, cervezas y parrilla: las mejores opciones para celebrar
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Burger Joint: con 13 años de trayectoria en Palermo Soho, contará con un especial 2x1 en cervezas durante toda la jornada para acompañar su increíble y deliciosa carta. Destaca la nueva Smash Burger, simple, doble o triple con jugosos medallones de bife de chorizo, doble cheddar, cebolla crispy y mayonesa de hinojo, todo junto a sus clásicas papas fritas caseras elaboradas con triple cocción. (Dirección: Jorge Luis Borges 1766 / Instagram: @burgerjointpalermo)
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La Boque de Palermo: del 21 al 26 de julio, de 17 a 20 h, proponen su clásica Hora Vermutera con 2x1 en vermut, Campari, Fernet, Cynar, Aperol, Tinto de Verano, sidra tirada y cervezas. Es un plan ideal para acompañar con su deliciosa carta de platitos para compartir entre varios amigos, que incluye empanadas, tortillas, croquetas, bruschettas y variadas tablas de quesos y fiambres nacionales seleccionados. (Dirección: Soler 5101 / Instagram: @laboquedepalermo)
MÁS INFO
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La Terrazza de Casa Zarautz: el lunes 20 de julio ofrece con una propuesta parrillera especial para dos personas por 60,000 pesos. Incluye picada parrillera con mollejas, chorizo, morcilla, panceta, mortadela, provoleta, pan casero y sabrosas conservas, más una guarnición a elección y beneficio de dos por uno en cerveza tirada fría de 400 cc. Una invitación ideal para disfrutar del auténtico fuego y cocina. (Dirección: Nicaragua 5577 / Instagram: @casa.zarautz)
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Restaurant Museo Evita: el lunes 20 de julio ofrecerá 2x1 en todas las cervezas y coctelería de su carta. Cuenta con etiquetas de renombre y tragos clásicos como Negroni, Caipirinha y Gin del Parque. Para comer, el chef sugiere empanadas de carne, langostinos rebozados, milanesa de bife con tagliatelle cacio e pepe o lasagna de cordero patagónico en su hermoso patio. (Dirección: Juan María Gutiérrez 3926 / Instagram: @museoevitarestaurant)