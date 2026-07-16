Argentina-España: cómo sale el enfrentamiento energético entre los finalistas del Mundial

La próxima final del Mundial 2026 enfrentará a la Argentina y a España, un duelo que por primera vez reúne en el certamen decisivo al ganador de la Copa América y la Eurocopa. Se trata de dos países con vínculos históricos, que tienen casi la misma cantidad de población, pero que en materia energética son bastante distintos.

El enfrentamiento energético entre ambos países deja a la Argentina mejor posicionada en recursos naturales y soberanía, pero a España liderando en infraestructura y desarrollo de energías renovables.

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Gracias a Vaca Muerta, la Argentina se va convirtiendo en un exportador cada vez más importante. España, en cambio, cuenta con una fuerte presencia de parques eólicos y solares, pero con una alta dependencia a los vaivenes de los mercados internacionales y la importación de energía.

Cuánto consume cada país

La Argentina (47 millones de habitantes) tiene un PBI per cápita de US$ 15.000, mientras que el de España (49 millones de habitantes) es de US$ 35.000. En este escenario, el consumo eléctrico per cápita argentino es de 3.247 kilovatio por hora (kWh) por persona, mientras que el del país europeo es de 5.833 kWh. Ambos países tienen un alto grado de dependencia de los hidrocarburos: La matriz energética de la Argentina depende en un 48% del gas y 36% del petróleo y España un 46% en gas y 20% en crudo.

España sí gana la carrera de las energías renovables, ya que su matriz energética cuenta con un 21% de generación limpia, mientras que la Argentina un 11%, pese a que viene creciendo año tras año.

Los datos surgen de un informe realizado por José Stella, ingeniero y profesor de Ingeniería en Energía Eléctrica de la UTN y profesor de posgrado, que hizo un análisis comparativo en materia energética de todos los rivales de la Argentina en el Mundial 2026.

“El desarrollo económico español exige casi el doble de energía por ciudadano que la Argentina”, señala Stella en su último informe donde analiza a la Argentina y España. Además, resalta que “España tiene una red eléctrica significativamente más limpia, emitiendo casi la mitad de gases de efecto invernadero por cada kWh generado que la Argentina”.

Gracias a Vaca Muerta, la Argentina tiene un 101% de autosuficiencia y es un exportador neto en el sector energético. En cambio, España tiene un nivel de dependencia de un 68,4%, según detalla el informe de Stella, ya que importa casi el 97% del gas y petróleo que consume.

El estudio comparativo también concluye que “la Argentina tiene los recursos, pero España cuenta con la infraestructura de la transición energética”. Para el objetivo de la descarbonización total para 2050 (tal cual lo fijó la ONU), que implica alcanzar cero emisiones netas entre reducciones y compensaciones de gases, “ambos países enfrentan el mismo imperativo global, pero deben superar deficiencias completamente opuestas para lograrlo”.

Cómo genera energía cada país

La matriz eléctrica, es decir, cómo se genera la energía que consume un país, es otro ítem que diferencia a los próximos protagonistas de la final del Mundial. La generación de la Argentina es principalmente térmica (gas y combustibles) con un 56%. Un 23% es hidroeléctrica y un 11% renovable (eólica, solar biomasa, entre otras fuentes). Además, un 8% es nuclear y un 2% son importaciones de países vecinos.

En cambio, España tiene un 24% de su matriz concentrada en parques eólicos y un 21% en parques solares. Suma 20% de generación nuclear, 18% térmica, 12% hidroeléctrica y 5% de otras fuentes menores.

El resultado de ambas matrices es que España cuenta con un 77% de generación de electricidad baja en carbono, con electrificación del transporte, almacenamiento en baterías, generación eólica onshore y offshore (en el mar). Por su parte, la Argentina solo tiene un 42% de su generación de electricidad baja en carbono, con un largo camino por recorrer en redes de transmisión de alta y media tensión, electrificación, vehículos eléctricos y almacenamiento de generación renovable.