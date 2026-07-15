Qué hizo el protagonista de Stranger Things en el partido de Argentina - Inglaterra

Charlie Heaton, uno de los protagonistas de la popular serie de Netflix Stranger Things, sorprendió a miles de hinchas este miércoles por la tarde. El actor apareció en el campo de juego de Argentina vs Inglaterra para ingresar la pelota al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, donde se disputa la segunda semifinal del Mundial 2026.

El actor estuvo acompañado del exfutbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi, por lo que la sorpresa fue aún mayor para los hinchas argentinos que no esperaban ver a tremenda dupla.