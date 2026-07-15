Mundial 2026: el poema de Borges sobre la Guerra de Malvinas que se hizo viral por el partido Argentina-Inglaterra

El poema de Borges sobre Malvinas que se hizo viral por Argentina - Inglaterra.

El furor por la película El Partido, documental de los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco sobre el mítico Argentina - Inglaterra, del Mundial 1986, en plena épica mundialista convirtió al escritor Jorge Luis Borges en un protagonista impensado del debate en las redes sociales. La expectativa por el nuevo cruce deportivo entre países y el éxito del filme hicieron que reflotase el poema en prosa Juan López y John Ward, un conmovedor escrito sobre la Guerra de Malvinas.

Juan López y John Ward fue publicado en el libro Los conjurados (1985), donde Jorge Luis Borges reflexiona sobre Malvinas. El escritor fue muy crítico de la Guerra -en más de una ocasión la describió como una pelea absurda, usando la comparación: "dos calvos peleándose por un peine"- y en este poema narra la historia de dos jóvenes con intereses en común, pero en trincheras enemigas.

El poema contrapone las vidas de un joven argentino, Juan López, y un joven británico, John Ward. Ambos tienen intereses culturales que podrían haberlos acercado como amigos en otras circunstancias, pero la guerra los enfrenta en las islas. Borges concluye con una imagen poderosa: ambos mueren y son enterrados juntos, subrayando el absurdo de un conflicto en el que dos personas con mucho en común terminan convertidas en enemigos por razones nacionales e históricas.

Por qué es importante el poema de Borges en la película El Partido

Y en la película El Partido se hace referencia a este poema de Borges, ya que en la escena final este es relatado por los ex futbolistas Jorge Valdano y Gary Lineker (que formaron parte de la Selección Argentina y de Inglaterra en 1986, respectivamente). El documental reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra. Basada en el libro El Partido, de Andrés Burgo.

El filme también cuenta con los testimonios de John Barnes, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y Ricardo Giusti. Diego Armando Maradona es una presencia importante en el filme, ya que el famoso gol "La Mano de Dios" y el "barrilete cósmico" son analizados por ambas selecciones, rememorando las picardías y hazañas de "El 10".

El poema Juan López y John Ward

Les tocó en suerte una época extraña.

El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras.

López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote.

El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una aula de la calle Viamonte.

Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel.

Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen.

El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.