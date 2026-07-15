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Mundial 2026

Mundial 2026: sorpresa por la aparición de Nancy Pazos en la transmisión del partido Argentina-Inglaterra

La periodista Nancy Pazos fue enfocada por las cámaras de televisión alentando por la Selección Argentina en medio de un encarnizado partido contra Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026.

15 de julio, 2026 | 16.41

La Selección Argentina está enfrentando a Inglaterra en un encarnizado primer tiempo, jugándose un lugar en la final del Mundial 2026. Y durante la transmisión de los primeros minutos de juego, las cámaras enfocaron a la periodista Nancy Pazos alentando por el equipo de Lionel Scaloni, en lo que se convirtió en un divertido momento viral en redes sociales.

La periodista argentina Nancy Pazos fue enfocada en la transmisión oficial como parte de la hinchada argentina, vigorizada por los cánticos de cancha. La transmisión oficial también capturó presencias estelares como la del cantante Mick Jagger o la del futbolista David Beckam, entre otras figuras.

MÁS INFO

El picante comentario de Nancy Pazos para Monteoliva: "Para vos"

Más temprano, Nancy Pazos dio un móvil para Intrusos (América TV) desde Atlanta y habló con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre sus expectativas por el partido: "Estoy en mi sexto Mundial", exclamó con orgullo, cantando "y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés". "Para vos Monteoliva", vociferó Pazos, en un picante comentario para la Ministra de Seguridad de la Nación.

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