Israel avanza sobre Palestina: aprobó un presupuesto millonario para expandir la ocupación de Cisjordania

Israel anunció que destinará 434 millones de dólares para construir 34 nuevos asentamientos en Cisjordania, una decisión que fue celebrada por el gobierno de Benjamin Netanyahu y rechazada por la comunidad internacional por considerar que profundiza la ocupación del territorio palestino. La medida fue anunciada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, uno de los principales referentes de la extrema derecha israelí.

El titular de Finanzas calificó la decisión como "histórica". El funcionario, uno de los dirigentes más duros del gobierno israelí, celebró públicamente la aprobación del plan y agradeció el respaldo del primer ministro Netanyahu, quien mantiene una alianza política con los sectores nacionalistas y religiosos que impulsan la expansión de los asentamientos.

La aprobación del millonario presupuesto se produce en un contexto de creciente conflicto en la región y refuerza la política israelí sobre Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días de 1967. La decisión también vuelve a poner en discusión el cumplimiento del derecho internacional y el futuro de cualquier negociación para una solución de dos Estados.

La expansión de los asentamientos en Cisjordania

El plan aprobado contempla una inversión de 434 millones de dólares destinada a desarrollar 34 nuevos asentamientos israelíes en distintos puntos de la Cisjordania ocupada. Para el gobierno de Netanyahu, la medida busca fortalecer la presencia israelí en un territorio que considera estratégico desde el punto de vista político y de seguridad.

Smotrich definió la decisión como "un día de celebración para Israel y los asentamientos", al sostener que representa un avance sin precedentes para el movimiento colonizador. El ministro también destacó el acompañamiento del gabinete de seguridad y agradeció especialmente el apoyo brindado por Netanyahu para concretar la iniciativa.

La expansión de los asentamientos es uno de los principales puntos de conflicto entre israelíes y palestinos desde hace décadas. Cada nuevo desarrollo modifica la realidad territorial sobre el terreno y complica aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo político definitivo.

Por qué los asentamientos son considerados ilegales

Naciones Unidas, junto con la Autoridad Nacional Palestina y la mayoría de los países del mundo, sostiene que los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada violan el derecho internacional y distintas convenciones internacionales. Para esos organismos, la instalación de población civil de la potencia ocupante en un territorio ocupado carece de legalidad.

Actualmente, más de 500.000 colonos israelíes viven en Cisjordania, una cifra que no incluye a la población instalada en Jerusalén Este ocupada. En el mismo territorio residen alrededor de tres millones de palestinos, que desde hace años denuncian restricciones de movimiento, confiscación de tierras y el crecimiento permanente de los asentamientos.