Agencia de la ONU rechazó el plan de Trump de cobrar peaje en el Estrecho de Ormuz

Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

La escalada bélica y diplomática en el Golfo Pérsico sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. La Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de transporte marítimo de las Naciones Unidas, rechazó la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un peaje obligatorio y restablecer un bloqueo naval en el estratégico Estrecho de Ormuz, advirtiendo que la iniciativa carece por completo de sustento legal.

El organismo de la ONU salió a marcar la cancha horas después de que el mandatario norteamericano publicara en Truth Social que Washington iniciará "de inmediato" las operaciones para asumir el control de la vía navegable. Trump no solo se autoproclamó el futuro "ángel de la guarda" del estrecho, sino que exigió de forma unilateral que se le reembolse a su país el 20% del valor de toda la mercancía transportada a través de este corredor clave, por donde circula una quinta parte del petróleo y gas licuado del planeta.

"Estamos ​al corriente de ‌la publicación y ‌a la espera de ⁠más detalles", dijo un portavoz de la Organización Marítima Internacional (OMI) ​de ‌la ONU. "La OMI se opone firmemente al cobro de tasas por el paso por estrechos utilizados para la navegación internacional. No existe base jurídica alguna para introducir peajes obligatorios por el mero hecho de transitar por un estrecho", sentenció.

La advertencia de las Naciones Unidas se produce en un escenario extremadamente volátil. Durante el fin de semana, la Guardia Revolucionaria de Irán bombardeó de forma coordinada bases y radares de Estados Unidos en Kuwait, Baréin, Qatar y Jordania, y bloqueó por la fuerza el tránsito comercial en el estrecho. La represalia militar de Washington no se hizo esperar, desatando una oleada de contraataques que destruyeron defensas costeras y lanchas rápidas iraníes, un enfrentamiento que provocó que el crudo Brent saltara un 4,3% hasta rozar los 80 dólares por barril.

La irrupción de Trump con la propuesta de cobrar un arancel de tránsito no solo dinamita el frágil acuerdo de paz firmado en junio, sino que ahora choca de frente con las leyes del derecho marítimo internacional. Mientras los sistemas de rastreo satelital muestran un tráfico prácticamente desierto en la zona y los buques comerciales buscan rutas alternativas de emergencia cerca de Omán, la comunidad internacional observa con alarma un conflicto donde las decisiones unilaterales de Washington y Teherán amenazan con estrangular el comercio energético global.

Con información de Reuters.